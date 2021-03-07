غدا.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير لمدة 55 يوما تنتهي بعيد القيامة

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الاثنين، الصوم الكبير والذى يستمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.





ويترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها، حيث يقام قداس يومى في جميع أيام الصيام، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول اى أطعمة حيوانية او مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.





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والصوم الكبير عبارة عن ثلاثة أصوام، الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام.





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ويعقب ذلك أسبوع الآلام، والذى تبدأ أحداثه عقب الاحتفال بأحد الشعانين حيث يتم تعليق الرايات السوداء وتغيير ستر الهيكل وتقرأ خلاله كافة النبوات والأحداث المتعلقة بآلام السيد المسيح وصلبه، إلى أن ينتهى بسبت الفرح والاحتفال بعيد القيامة المجيد.





وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرزاة المرقسية، صباح اليوم، قداس تجليس وسيامة أساقفة جدد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتجليس وسيامة أساقفة جدد للخدمة على مستوى الكرازة ولتلبية الاحتياجات الرعوية لأبناء الكنيسة في مصر وخارجها.





يشارك في الصلوات التى بدات الليلة الماضية الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس بحضور أعداد محدودة نظرا للظروف الصحية الحالية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.





والأبوان الأسقفان هما، نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على كرسي إيبارشية المنيا وتوابعها، ونيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على ديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.





أما الآباء الرهبان الذين ستتم سيامتهم، هم: الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوي، أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون باسم "الأنبا أغابيوس"، والراهب القمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها باسم "الأنبا فلوباتير"، والراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها. باسم "الأنبا فام"، والراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفًا عامًا لأفريقيا.باسم "الأنبا جوزيف"، والراهب القمص سيداروس الصموئيلي أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عزبة النخل. باسم "الأنبا سيداروس" ، والراهب القمص زوسيما المحرقي أسقفًا عامًا لأسيا.باسم "الأنبا رويس"، والراهب القس مارتيروس آفا مينا أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عين شمس والمطرية باسم "الأنبا اكسيوس".



