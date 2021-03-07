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ديني

وزير الأوقاف: قضية الدين الحقيقي صمام أمان المجتمعات.. والبشرية بدونه عبارة عن غابة متوحشة

الأحد 07/مارس/2021 - 12:22 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد - تصوير : ابراهيم قنديل
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن قضية الدين الحقيقي هو صمام أمان المجتمعات، مشيرة إلى أن البشرية بلا دين أو ضمير غابة متوحشة. 

وأضاف في المؤتمر الذي عقد صباح الأحد، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الـ٣١ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التفسيرات الخاطئة للدين وما تقوم به الجماعات المتطرفة خطر  وتجعل المجتمعات أكثر توحشا.

ونوه إلى أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يعقد السبت والأحد المقبلين، يجمع بين الجلسات الواقعية والافتراضية، لإتاحة الفرصة أمام من أراد المشاركة من الدول ولم يتمكن من الحضور.  

وأضاف أن المؤتمر يحظى بإقبال دولي للمشاركة والحضور ، ولكن هذا يتم بالانتقاء واختيار الشخصيات، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.
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