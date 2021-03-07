ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما هيروين واستروكس بالخصوص



تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عنصرين إجراميين بالخصوص وبحوزتهما نصف كيلو هيروين واستروكس وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية اخطارا بقيام عاطلين ببيع وترويج المخدرات على المتعاطين بمدينة الخصوص وعلى الفور تم إعداد كمين لهما وتمكنت مباحث الخصوص من القبض عليهما وهما " ع ا س " 29 سنة عاطل ومقيم شارع الرشاح الخصوص وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 300 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول ، و " س ر م" 24 سنة عاطل ومقيم الخصوص ، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 200 جرام ومبلغ مالي 560 جنيها وهاتف محمول وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات.







من ناحية اخرى شنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية على الطرق بالقليوبية خصوصا الطريق الدائري والزراعي ، وأسفرت الحملة عن تحرير 2466 مخالفة مرورية، وتم إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية مكبرة قادها العقيد عمرو الجزار رئيس مباحث المرور بالقليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2466 مخالفة مرورية متنوعة، منها 838 انتظارًا خاطئًا للسيارات في الطريق وهو ما يعوق الحركة المرورية وسحب 84 رخصة قيادة وتسيير، منها 56 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة و28 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.



كما تمكنت الحملة من تحرير 22 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة وحجز 3 دراجة غير مرخصة وتحرير 23 مخالفة ملصقات و324 تصالح فوري وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوري 32 ألفًا و400 جنيه.