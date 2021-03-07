ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما هيروين واستروكس بالخصوص

الأحد 07/مارس/2021 - 12:49 م
السجن
السجن
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عنصرين إجراميين بالخصوص وبحوزتهما نصف كيلو هيروين واستروكس وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية اخطارا بقيام عاطلين ببيع وترويج المخدرات على المتعاطين بمدينة الخصوص  وعلى الفور تم  إعداد كمين لهما وتمكنت مباحث الخصوص من القبض عليهما وهما " ع ا س " 29 سنة  عاطل ومقيم شارع الرشاح الخصوص وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 300 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول ، و " س ر م"  24 سنة عاطل ومقيم الخصوص ، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 200 جرام ومبلغ مالي 560 جنيها وهاتف محمول وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات.

من ناحية اخرى شنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية على الطرق بالقليوبية خصوصا الطريق الدائري والزراعي ، وأسفرت الحملة عن تحرير 2466 مخالفة مرورية، وتم إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية مكبرة قادها العقيد عمرو الجزار رئيس مباحث المرور بالقليوبية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 2466 مخالفة مرورية متنوعة، منها 838 انتظارًا خاطئًا للسيارات في الطريق وهو ما يعوق الحركة المرورية وسحب 84 رخصة قيادة وتسيير، منها 56 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة و28 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

كما تمكنت الحملة من تحرير 22 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة وحجز 3 دراجة غير مرخصة وتحرير 23 مخالفة ملصقات و324 تصالح فوري وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوري 32 ألفًا و400 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب وأسفرت عن تحرير 25 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 15 رخصة تسيير وقيادة وتحصيل 2750 جنيها مصالحات ومخالفة و2 عكس الاتجاه، كما تم تحليل المخدرات لـ 77 سائقا ثبت إيجابية 7 منهم يقودون تحت تأثير المخدر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرير 1824 مخالفة مرورية في حملة بالقليوبية

ضبط 182 هاربا من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية

شادو وهيروين.. ضبط 10 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى حملة بالقليوبية

ضبط 4200 كليو سكر مجهول المصدر داخل مصنع بالقليوبية

السيطرة على حريق بسيارة أعلى طريق مسطرد - أبو زعبل بالخانكة

ترشيحاتنا

3 فئات.. أسعار سيارات إم جي MG RX5 ٢٠٢١ في مصر

تراجع 75 جنيها لكل جرام.. أسعار الذهب تواصل النزيف ونصائح بالشراء الآن

الإمارات تسجل 2613 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا

الشكاوى الحكومية: استقبلنا 4300 شكوى بشأن استئناف الدراسة.. والإجراءات الاحترازية

التحالف يصد هجومًا حوثيًا بـ 5 طائرات مفخخة

حتى الوفاة.. 7 كلاب بيتبول تهاجم رجلاً أثناء عودته للمنزل

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا.. مشروع تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل البحث العلمي

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير