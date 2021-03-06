تحرير 2466 مخالفة مرورية في حملة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية على الطرق بالقليوبية خصوصا الطريق الدائري والزراعي ، وأسفرت الحملة عن تحرير 2466 مخالفة مرورية، وتم إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية مكبرة قادها العقيد عمرو الجزار رئيس مباحث المرور بالقليوبية.





وأسفرت الحملة عن ضبط 2466 مخالفة مرورية متنوعة، منها 838 انتظارًا خاطئاً للسيارات في الطريق وهو ما يعوق الحركة المرورية وسحب 84 رخصة قيادة وتسيير، منها 56 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة و28 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.





كما تمكنت الحملة من تحرير 22 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة وحجز 3 دراجة غير مرخصة وتحرير 23 مخالفة ملصقات و324 تصالح فوري وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوري 32 ألفاً و400 جنيه.





كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب وأسفرت عن تحرير 25 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 15 رخصة تسيير وقيادة وتحصيل 2750 جنيها مصالحات ومخالفة و2 عكس الاتجاه، كما تم تحليل المخدرات لـ 77 سائق ثبت إيجابية 7 منهم يقودون تحت تأثير المخدر.