ضبط عاطلين وبحوزتهما كيلو هيروين فى مطاردة مع الشرطة بالقليوبية



وأسفرت المطاردة عن القبض على العاطلين بحوزتهما بندقية آلية وفرد خرطوش وذخيرة مختلفة الأنواع وكيلو هيروين ومبلغ مالي وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبة إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية يفيد ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات فى مطارة على طريق طوخ – عرب الحصوة.





وتبين أنه أثناء قيام المقدم محمد إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بعمل كمين أمني يرافقه قوة من المركز على طريق عرب الحصوة - طوخ تلاحظ للقوة قدوم دراجة نارية يستقلها شخصان وأثناء محاولة القوة استيقاف الدراجة أسرع مستقلاها بالفرار بها.





وعلى الفور قامت القوة بمطاردتهما حتى تم السيطرة على المتهمين وضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على بندقية آلية وفرد خرطوش وكيلو هيروين ومبلغ مالى 900 جنيه و3 هواتف محمول.





وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما والأموال حصيلة البيع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

