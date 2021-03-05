المتهمون بالتنقيب أسفل منزلهم ببنها: دجال أوهمنا بوجود كنز أثرى

أدلى المتهمون بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزلهم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التى أجريت معهم، مؤكدين أن "أحد الدجالين أوهمهم بأن هناك كنزا أثريا أسفل منزلنا مليء بالنقوش الفرعونية القديمة وتماثيل للإله حورس وإيزيس كون المنطقة قديمة وأثرية ". أسفلأجريتوأثرية





من جانبها أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها لفحص آثار الحفر وتأثيرة على المنزل والمنازل المجاورة كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز الأدوات المستخدمة في الحفر.





وكانت مباحث القليوبية قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص من أسرة واحدة من بينهم ربة منزل أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزلهم بمنطقة عزبة الزراعة التابعة لقسم أول بنها وتم التحفظ على المنزل وأدوات الحفر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية بلاغا من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بناحية عزبة الزراعة دائرة القسم.





وبالفحص تم ضبط كل من "ا ع ع " 36 سنة عامل وشقيقته "م ع ع" 51 سنة ربة منزل ونجلها "ا ع ع " 29 سنة عامل وذلك أثناء قيامهم بالحفر بالمنزل محل سكنهم مكون من 3 طوابق وعثر على أعمال حفر داخل صالة الشقة بالطابق الأرضي بعمق متر ونصف بقطر متر ونصف.





كما تم ضبط أدوات الحفر عبارة عن "ماتور شفط مياه بالخرطوم الخاص به وعدد 3 كوريك ودقاق" وتم التحفظ عليها وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.