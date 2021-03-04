رفضت تجهيز الفطار.. عامل يقتل زوجته الحامل بـ وابور جاز في القليوبية

تعدى زوج على زوجته بالضرب المبرح مستخدما وابور جاز على رأسها مما أدى إلى إصابتها بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ مما تسبب في وفاتها على الفور بمنطقة الوحدة العربية التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط الزوج وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل بشبرا الخيمة بوصول جثة سيدة حامل في الشهر السابع مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.





وبالفحص والتحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها "صهرة ص. س." 30 سنة مقيمة بشارع بورسعيد بمنطقة الوحدة العربية التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حامل في الشهر السابع وزوجها "ح. أ." 32 سنة عامل بسبب خلافات زوجية بعد رفضها تجهيز الإفطار له فما كان من الزوج إلا أن قام بضربها بوابور جاز على رأسها مما أسفر عن إصابتها الموضحة بتقرير المستشفى والتي أودت بحياتها على الفور.





وعلى الفور تم إلقاء القبض على الزوج وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، صرح المستشار محمد خليفة رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.