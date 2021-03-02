ضبط محل ومخزن لبيع المبيدات الزراعية بدون ترخيص في طوخ

تمكنت مباحث المسطحات بالقليوبية، من ضبط محل ومخزن لبيع المبيدات الزراعية بدون ترخيص فى حملة على تجار المبيدات فى بعض قرى مركز طوخ.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العقيد محمد زكريا رئيس مسطحات بنها يفيد بقيام حملة بقيادة المقدم سامح رضا رئيس مباحث مسطحات بنها على تجار المبيدات والمخصبات بمركز طوخ .





واسفرت الحملة عن ضبط محل ومخزن بدون ترخيص وبفحص محتويات المحل والمخزن تبين وجود مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة ومبيدات مجهولة المصدر بالإضافة إلى عدم وجود ترخيص، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتحويل المحضر والتاجر إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.





وكانت مديرية الصحة بالقليوبية قد نظمت قافلة لتنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات وذلك إلى قري "الأحراز، الشوبك، كفر شبين"، التابعة لإدارة شبين القناطر الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".





وقالت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، إن القوافل انطلقت اليوم وتستهدف قرى الأحراز والشوبك وكفر شبين بإدارة شبين القناطر وتم فحص 1904 سيدات في القافلة.





وأشارت إلى أن القوافل تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات فى الفئة العمرية من 15- 49 عاما.





وأضافت أن القوافل تتضمن أيضا توفير خدمة إخصائي النساء والتوليد والكشف بأشعة السونار، ووسائل تنظيم طويلة المفعول وعيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.