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محافظات

محافظة الشرقية تتلقي 241 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الأحد 07/مارس/2021 - 01:20 م
إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تستمر المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة في استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي وتحصيل من نسبة 40% جدية التصالح لمن يقوم بالسداد خلال شهر مارس الجاري.
  
أوضح محافظ الشرقية انه تم الانتهاء من تقديم ٢٤١ ألفاً و٨٣٥ طلباً من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية حتى 6 مارس الجاري.

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أكد المحافظ أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية لتنتهى هذه الفترة آخر الشهر الجاري، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم ٤٠% كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى خلال شهر مارس الجاري.

طالب المحافظ رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه خلال شهر فبراير الماضي شنت الإدارات التموينية المختلفة حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير (٣٠٤٥) محضرًا متنوعًا منها تحرير (٢٢٣١) محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير (٨١٤) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص فتم ضبط ٤ أطنان و٧٥٠ كيلو دقيق مدعم و٥ أطنان و٥٠٠ كيلو سكر و٣٠٠ كيلو لحوم ودواجن و٣٥٣ عبوة سلع غذائية ، فضلا عن ضبط بعض السلع الغذائية الاخري حيث تم ضبط ٣٥ شيكارة مكرونة و١٠ من كرتونه رنجه و٥٥٠ كيلو فول سوداني و١٠٥ كرتونه سمنة و٥٠ برميل زيت جميهم سلع مجهوله المصدر وغير صالحه للإستهلاك الادمي.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط سلع غير غذائية منها 4 أطنان سماد حيواني و1 طن أكياس مسحوق غسيل و550 كمامة من و13 ألفاً و٥٠٠ لتر محلول معالج و5 أطنان مواد تصنيع صابون و١٣ ألف لتر سولار جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.

وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.
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