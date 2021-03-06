ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 1022 عبوة دواء مخالفة.. بيطري الشرقية ينفذ الغلق الإداري لمعرض أدوية بيطرية

السبت 06/مارس/2021 - 02:43 م
معرض أدوية بيطرية
معرض أدوية بيطرية
Advertisements
محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

وأضاف انه شنت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، شنت مديرية الطب البيطري ( إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات بالشرقية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، عدة حملات تفتيشية خلال شهر فبراير الماضي على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أن الحملات شملت المرور علي 16 مركز بيع أدوية بيطرية أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة وضـبط 1022 عبوة لـ (86 صنف ) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر - محظور تداوله بيطريا ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا و تنفيذ قرار غلق إداري لمعرض دواء بيطري.

اقرأ أيضا:

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بيطري الشرقية: ضبط 761 عبوة دواء بيطري مخالف في حملات بمراكز المحافظة

غلق 10 مراكز دروس خصوصية ومحال تجارية غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية بالشرقية

ضبط 384 عبوة دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بمركز الحسينية

غلق 4 معارض أدوية بيطرية وضبط 3173 عبوة دواء بيطري مخالف بالشرقية

ضبط 6 أطنان سكر داخل مصنع يعمل بدون ترخيص بالشرقية

بيطري الشرقية: ضبط عبوات أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمركز منيا القمح

ترشيحاتنا

رئيس وزراء السودان للسيسي:نعتمد على دور مصر لاسقاط ديون بلادنا الخارجية

3 وصفات مختلفة لعمل البانيه أبرزها بالزبادي

بعد أزمة محمد صلاح.. كلوب: لا أريد استمرار أي لاعب يرغب في الرحيل عن ليفربول

تشريح جثمان المصري المقتول بالسعودية.. ونجاح عملية ابن أخيه المصاب بالرصاص

وفاة سوسن ربيع.. 10 معلومات لا تعرفها عنها وسر اعتزالها التمثيل

10 رسائل للرئيس السيسي في زيارته الرسمية إلى السودان

Advertisements

المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

بيحسبوني مُت.. حكاية فنانة مصرية فاجأت الجمهور بفيديو: أنا لسه عايشة

مدبولي: إنشاء سور سلكي على حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعا لإلقاء المخلفات

الرقابة المالية: آلية جديدة لتسجيل العقارات لزيادة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور لامبورجيني أوروس 2022 المموهة.. صور

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية

شاهد.. أول سباق سيارات في التاريخ قبل 120 عاما