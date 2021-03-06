ضبط 1022 عبوة دواء مخالفة.. بيطري الشرقية ينفذ الغلق الإداري لمعرض أدوية بيطرية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.





وأضاف انه شنت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





من جانبه أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، شنت مديرية الطب البيطري ( إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات بالشرقية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، عدة حملات تفتيشية خلال شهر فبراير الماضي على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.





وأوضح أن الحملات شملت المرور علي 16 مركز بيع أدوية بيطرية أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة وضـبط 1022 عبوة لـ (86 صنف ) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر - محظور تداوله بيطريا ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا و تنفيذ قرار غلق إداري لمعرض دواء بيطري.





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وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.