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محافظات

شكوى من عدم إضاءة أعمدة الإنارة بحي الأندلس بالعاشر من رمضان

السبت 06/مارس/2021 - 12:08 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تقدم عدد من أهالي وسكان حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان بإستغاثة عاجلة إلى المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمهندس خالد ساهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان للمطالبة بسرعة التدخل من أجل إنارة أعمدة الشوارع بالحي.

 

وأضاف الأهالي أن معظم أعمدة الإنارة الموجودة بالحي لا يوجد عليها أي كشافات إنارة مما يجعل المنطقة عرضة لوقوع العديد من الحوادث المتنوعة وخاصة حوادث السرقة والطرق وتحديد لكون المنطقة مظلمة تماما.

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واشتكى عدد من سكان حي الأندلس  التابع للإسكان الاجتماعي بمنطقة العاشر من رمضان من الظلام الشديد الذي يسود المكان داخل الحي لعدم تركيب كشافات إنارة بطول عمارات الحي بأكمله، والموازي للحي السادس عشر بالمدينة.

 

وناشد الأهالي وزارة الإسكان باتخاذ اللازم لإنارة الحي،والقضاء على مشكلة العشش العشوائية المهدمة والموجود منها والتي اتخذها غفر الحي سكنا لهم.


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