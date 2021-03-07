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خبير تنمية بشرية: "لو عاوز تموت مكان اجعل رئيسه مدير فاشل".. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 03:27 م
رأفت يوسف
رأفت يوسف
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ياسمين القصاص
قال الدكتور رأفت يوسف، أستاذ علم الإدارة واستشاري تنمية بشرية، إنه إذا وضع الشخص ذو روح قيادية في مكان بعيد عن القيادة يشعر أنه محروم من شيء مهم في حياته، كما أن هذا الشخص لن يستطيع أن يؤدى جيدا في مكان عمل آخر. 

وأضاف "أستاذ علم الإدارة واستشاري تنمية بشرية"، خلال استضافته فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أنه عندما سئل أحد جنود الجيش الفرنسى القائد نابليون، قائلا "يا جنرال لماذا تتقاضى 100 ضعف مرتبي، في حين إنا كجندي صغير أبذل مجهودا أكبر منك"، فكان رد نابليون عليه: "جيش من الأرانب يقوده أسد أفضل من جيش من الأسود يقوده أرنب".

وأشار "يوسف"، إلى أن الأب الروحى للإدارة يسمى بيتر دراكر، ومن أشهر أقواله "الأشجار تموت من القمة"، أى يعنى " لو عاوز تموت مكان فأجعل هذا المكان يترأسه مدير فاشل".

وأوضح، أنه يوجد بعض الأشخاص الذين لديهم العقد والمشاكل النفسية، فتكون السلطة لهم هى الطريقة الوحيدة لإشباع الـ "أنا"، فهؤلاء الأشخاص مرضى نفسيون.
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