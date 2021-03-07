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محافظات

تحرير 79 محضرا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وغلق ومنشآت ومحال في بني سويف

الأحد 07/مارس/2021 - 08:30 م
ديوان محافظة بني
ديوان محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء  رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، التي تشترك في تنفيذها الأجهزة الحكومية المعنية. 

تضمن التقرير، الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام،أنه تم"اليوم" تحرير 79محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، فيما تم فض تجمع لأحد السرادقات، وإغلاق 7 ما بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة . 


وأكد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية ، وللحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات،والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح،وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة،مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس . 
وأكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن مديرية الصحة استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والمستهدف تطعيمهم بلقاح كوفيد 19 من خلال تجهيز مبنى العيادات بالمستشفى التخصصي بالمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك طوال أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة والعطلات الرسمية، حتى نتمكن من إستقبال جميع من يقومون بالتسجيل على الموقع.

وأضاف أنه تم الاطمئنان على كفاءة عمل سلسلة التبريد، للحفاظ على سلامة الطعوم، والالتزام بمعايير الجودة وسياسة مكافحة العدوى والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان وتم إخطارهم برسائل قصيرة على هواتفهم المحمولة بموعد ومكان التطعيم.
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