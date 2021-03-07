قصة تأسيس أشهر شركة سيارات سباق "آستون مارتن"

كما صنع مارتن أول سيارة تحمل اسم أول سيارة تحمل اسم آستون مارتن عن طريق تركيب محرك كوفتنري سيبمبلكس رباعي الإسطوانات لهيكل



سيارة إيزوتا فراشيني موديل 1908 ، وحصول على مبنى في هينيكر بالاس في كنسينجتون وأنتجوا سيارتهم الأولي في شهرمارس 1915









ولم يبدأ الإنتاج بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى، وانضم مارتن إلى البحرية التابعة للجيش الملكي ،وبيعت جميع الأجهزة إلى شركة طيران سبويث.

وتم إعادة تمويل الشركة ، وذلك من قبل ابينجدون روود بكنسينجتون ، وصمت سيارة جديدة لتحمل اسم آستون مارتن ،وخرج بامفورد من هذه الشراكة في عام 1920 ، وتم إنعاش الشركة بتمويل من شركة كونت لويس زبورووسكي .





تعتبر شركة آستون مارتن من أشهر شركات سيارات السباق ،وتأسست الشركة في عام 1913 على يد ليونيل مارتن وروبرت بامفورد ، ولكن تشارك الطرفان تحت اسم بامفورد ومارتن لبيع سيارات صنعتها شركة سينجر ، وذلك من خلال مبنى في كالوستريت بلندن .وقام بامفورد ومارتن بإنتاج سيارات لتنافس في سباق French grand، وحققت السيارات أرقام قياسية عالمية وقدرة تحمل في سجلات بروكلاندز .كما صنع فريق من ثلاث سيارات لها 16 صمام للاشتراك في السباقات وتحطيم الأرقام القياسية: شاسيه رقم 1914 والذي طور لاحقا تحت اسم Green Pea الشاسيه رقم 1915