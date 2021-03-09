هل تدخين السجائر الالكترونية حرام؟ ..وهل تنقض الوضوء ؟

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: كنت أدخن سجائر عادية والان اتجهت الى السيجارة الالكترونية فهل هي أيضا حرام؟.
ورد ممدوح، قائلًا: دار الإفتاء المصرية تقضي بأن التدخين حرام شرعا سواء شربًا أو بيعًا أو شراءً، ونقول للمبتلى اجتهد في الإقلاع عن هذه الآفة وقاك الله عز وجل كل شر.
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: ما حكم فتح مقهى به أرجيلة؟.
وردّ ممدوح، قائلًا: لا تفتح مقهى من هذا القبيل، لأن الشيشة حرام.
حكم العمل فى مقهى يقدم الشيشة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العمل في المطاعم والمقاهي لا حرج فيه من حيث الأصل حيث يتم فيهما إعداد الطعام والمشروبات وتقديم ذلك للزبائن، ولكن يكون تحريم العمل فيهما إذا احتوت تلك المحلات على ما لا يحل وجوده فيهما كالخمر والشيشة.
جاء ذلك، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال « ما حكم العمل كاشير او حسابات فى كافتيرات تقدم الشيشة؟»، مضيفًا أن الشيشة تقديمها وبيعها حرام فإذا كان هذا داخل فى عملك فيكون هذا حراما وإذا كان عملك خارج هذه المنظومة أي مجرد أنك تسجل هذه الحسابات او ما شابه ذلك فالعمل جائز، ولكن إن وجدت عمل أخر يحقق رغباتك والعمل الثانى ليس به أى شائبة فعليك أن تنتقل اليه.
ربح المقاهي .. هل حرام
وأكد الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن العمل فى المقاهى
والربح منها لا شيء فيه وذلك إذا كان كل ما تقدمه هذه المقاهى حلال، أما إذا كانت تقدم أشياء حرام فبالتالى يكون أرباحها حرام، قائلاَ:"السائل هنا هو من سيحدد إن كانت أرباحه حرام أم حلال حسب ما يقدمه فى المقهى".
ووجه سائل الى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق خلال أحد الدروس الدينية سؤالا يقول فيه "ما حكم الشرع فى عمل مشروع المقاهي وتقديم الشيشة؟".
ورد جمعة على السائل قائلًا "إن الراجح عند العلماء أن الدخان حرام
لأن الطب أثبت بأن الدخان ضار للصحة مسبب للوفاة ومكثر للإصابة بالأمراض الخطيرة، فكلما تم التقليل منه كان أولى".
تلقت صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، سؤالا يقول صاحبه : " هل يجوز اللجوء للتدخين الالكتروني كوسيلة للإقلاع عن التدخين نهائيا " ؟ .
وقال الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف، ردا على السؤال: "هناك ضابطان لذلك إذا قال الأطباء المتخصصون إن التدخين الالكتروني أقل ضررا من تدخين السيجارة وان تأثيره اقل على صحة الإنسان ، فيجوز فعل ذلك ".
وأضاف خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة مركز الأزهر للفتوى الالكترونية: أما الضابط الثاني فإذا قال المتخصصون انه أكثر ضررا من التدخين العادي ومخاطرها على الصحة العامة كبير ، فلا يجوز لك ان تستخدمها كويلة للإقلاع عن التدخين".