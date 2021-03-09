هل تدخين السجائر الالكترونية حرام؟ ..وهل تنقض الوضوء ؟

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: كنت أدخن سجائر عادية والان اتجهت الى السيجارة الالكترونية فهل هي أيضا حرام؟.





ورد ممدوح، قائلًا: دار الإفتاء المصرية تقضي بأن التدخين حرام شرعا سواء شربًا أو بيعًا أو شراءً، ونقول للمبتلى اجتهد في الإقلاع عن هذه الآفة وقاك الله عز وجل كل شر.



