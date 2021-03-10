تفاصيل جديدة في قضية "طفلة المعادي"

عرضت قناة العربية تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بطفلة المعادي، ونشرت الشرطة فيديو يوضح لحظة اعتقال المتحرش.





وأضاف الفيديو أن النيابة العامة قررت حبس صديق المتهم، حيث أكدت انجي أسامة التي شاهدت على واقعة التحرش عبر كاميرات المراقبة، انها كانت تقف بالصدفة وراء معمل التحاليل الذي تعمل به وشاهدت رجلا عبر الكاميرات يدخل العقار ثم قام باستدراج طفلة وتحرش بها.





وأوضح الفيديو انه بعد تحريك دعوي قضائية من قبل عائلة الطفلة القت الشرطة القبض على المتحرش الذي كان مختبئا في منزل صديقه، فالقت الشرطة القبض على صديقه بتهمة إخفاء المتهم في منزله رغم علمه بالجريمة.



