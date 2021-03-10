تفاصيل جديدة في قضية "طفلة المعادي"

عرضت قناة العربية تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بطفلة المعادي، ونشرت الشرطة فيديو يوضح لحظة اعتقال المتحرش.
وأضاف الفيديو أن النيابة العامة قررت حبس صديق المتهم، حيث أكدت انجي أسامة التي شاهدت على واقعة التحرش عبر كاميرات المراقبة، انها كانت تقف بالصدفة وراء معمل التحاليل الذي تعمل به وشاهدت رجلا عبر الكاميرات يدخل العقار ثم قام باستدراج طفلة وتحرش بها.
وأوضح الفيديو انه بعد تحريك دعوي قضائية من قبل عائلة الطفلة القت الشرطة القبض على المتحرش الذي كان مختبئا في منزل صديقه، فالقت الشرطة القبض على صديقه بتهمة إخفاء المتهم في منزله رغم علمه بالجريمة.
أمر «السيد المستشار النائب العام» اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر مارس الجاري، بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات محبوسًا. حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
هذا، وقد أقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.