موسيماني يواجه شبح الإيقاف والغرامة مع الأهلي .. تفاصيل

بات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددا بالإيقاف خلال الفترة المقبلة، مع توقيع غرامة مالية عليه أيضا.





وكان موسمياني، قد سخر من محمد مجدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على أمس الأربعاء وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.





ومن المنتظر أن توقع لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبة على بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفقا للائحة التي وضعتها اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم.





وتنص اللائحة، على أنه فى حالة ظهور سلوك غير رياضي ضد أي عنصر من عناصر اللعبة عدا الحكام، فإن اللائحة تنص على الإيقاف لمدة مباراتين، مع توقيع غرامة مالية تبلغ 20 ألف جنيه.





وقال علاء وحيد المتحدث باسم الإسماعيلي، فى تصريحات لقناة صدى البلد إن موسيماني مدرب الأهلي، سخر من محمد مجدي حارس الإسماعيلي، بطريقة غير مُبررة، وأطالبه بالاعتذار للاعب والجمهور، لعدم تعكير صفو العلاقة بين الناديين، لا سيما أن العلاقة جيدة بين الطرفين.



