أجندة الأهلي .. يغيب عن الدوري 37 يوما ويعود لمواجهة الزمالك في القمة

يغيب الفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى 37 يومًا عن المشاركة فى الدورى المتاز، حيث يعود الأهلى للمسابقة المحلية بمباراة القمة التى تجمعه بالزمالك يوم 18 أبريل القادم، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى العام.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة 12 في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.





الأهلي سجل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء عن طريق المغربي بدر بانون، قبل أن يضيف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.





ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، مع أفضلية لعب الأحمر مباراتين أقل من الأبيض، بينما ظل الإسماعيلي في المركز 16 برصيد 10 نقاط.