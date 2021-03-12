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محافظات

على مساحة 6178 فدانا .. بنجر السكر محصول الخير على الإسماعيلاوية

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:54 ص
بنجر السكر محصول
بنجر السكر محصول الخير على الإسماعيلاوية
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انجي هيبة
واصل مزارعي مركز القصاصين، والذي يعد أكبر مراكز زراعة محصول بنجر السكر، علي مستوي محافظة الإسماعيلية، حصاد المحصول، وهو  ضمن المحاصيل الهامة والاستراتيجية.

أكد المزارعون أن المحصول الاستراتيجي، انتشرت زراعته في مركز القصاصين بمساحة ٦١٧٨ فدان، وهي أكبر مساحة منزرعة  بمحافظة الإسماعيلية ، وخاصة في الأراضي عالية الملوحة نظرا لتحمله للظروف المناخية المختلفة، وإمكانية زراعته في الأراضي الضعيفة والملحية والجيرية وله عائد مجزي وسهل في التسويق.

من جهته، أوضح المهندس خالد جبر مدير عام الإدارة الزراعية بالقصاصين  أن مركز القصاصين يعد أكبر مركز  لزراعة محصول بنجر السكر بالإسماعيلية ، لافتا إلى أنه تم حصاد ٣ ألاف فدان من المحصول ضمن العروة الأولي حتى الآن، مؤكدا أن محصول البنجر من الزراعات التعاقدية الناجحة مما كان له أثر كبير في زيادة المساحات المنزرعة سنويا.

وأضاف مدير زراعة القصاصين أنه يتم تنفيذ حقول إرشادية بالمناطق المنزرعة بالمحصول، وذلك للحديث عن أهم العمليات التي تتم أثناء الحصاد، وتوعية المزارعين بمخاطر الحصاد قبل ميعاد نضج المحصول، وضرورة التواصل والترتيب مع مندوب المصنع قبل التقليع لتفادي مشاكل النقل، فضلا عن التوصية بضرورة الاهتمام بالحصاد والالتزام بمواعيده وكيفيه تقليل الفاقد أثناء الحصاد، لافتا إلى أن بنجر السكر يدخل في صناعة السكر وتستخدم جذوره كأعلاف للحيوان.

وأكد أن الإدارة  تقوم بتقديم الخدمات المتكاملة للمزارعين، فضلًا عن دور الشركات ومجلس المحاصيل السكرية والإرشاد الزراعي في تقديم الدعم الفنى للمزارع، حيث تقوم الشركات المنتجة للسكر بالتعاقد مع المزارعين لتوريد المحصول، ، الأمر الذي ترتب عليه حل أزمة التوريد، وزيادة الإنتاج مما يساهم في زيادة صافى الربح للمزارعين وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى حرص مديرية  الزراعة واهتمامها الكبير بمحصول بنجر السكر، وذلك بالتنسيق بين مركز بحوث المحاصيل السكرية، وجهاز الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات  بمديرية الزراعة بالمحافظة، من خلال تطبيق حزمة من التوصيات الفنية الحديثة، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق هامش ربح للمزارعين، بالإضافة إلى تقديم عدة مميزات من الشركات مثل تحمل نولون النقل، وإعطاء رشة مجانية لدودة ورق القطن للعروة المبكرة، وتقديم رشة صغري من الشركات للمزارعين مجانا، فضلا عن دور لجان الإشراف والمتابعة بالمرور على المحاصيل من قبل الجهات البحثية، وذلك بالتنسيق مع المحاصيل السكرية والإرشاد الزراعي بالمديرية، وكذلك تقديم دعم التقاوي المستوردة، وإمداد المزارعين بالمبيدات وخاصة عنصر البورون.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية ،  أن مديرية الزراعة  بكافة إدارتها  تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.
على مساحة 6178 فدانا .. بنجر السكر محصول الخير على الإسماعيلاوية
على مساحة 6178 فدانا .. بنجر السكر محصول الخير على الإسماعيلاوية
على مساحة 6178 فدانا .. بنجر السكر محصول الخير على الإسماعيلاوية
على مساحة 6178 فدانا .. بنجر السكر محصول الخير على الإسماعيلاوية
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