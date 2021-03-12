نظرة شاملة عن قدرات بورشه تايكان كروس توريزمو.. صور

تعتبر النسخة بورشه تايكان كروس توريزمو، واحدة من احدث اصدارات الصانع الالماني العريق، و التي تأتي بالعديد من المواصفات الفنية الهائلة، أولها اعتماديتها على القدرات الكهربائية، مما يجعلها تتفوق على الكثير من منافسيها، إلى جانب تصميمها المميز و الذي يجمع بين الأداء الرياضي و اللمسات الانسيابية.

تأتي بورش تايكان كروس توريزمو بمقدمة مدببة، و صادم أمامي متعدد المقاطع الهوائية، بالاضافة إلى ارتكازها على عجلات رياضية مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق، و مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED LIGHT ، مع سبويلر رياضي يعلوا واجهة الزجاج الخلفي للسيارة.

كما تضم الناحية الخلفية مصابيح متصلة، و عواكس ضوئية على جانبي الصادم، والذي يدعم امكانية تثبيت حامل لنقل الدرجات الهوائية، و تحتوي من الداخل على شاشة ملونة تعمل باللمس تقوم بعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، علاوة على دعمها لانظمة التطبيقات الحديثة ابل كار بلاي و اندرويد أوتو.

و تتوسط قمرة القيادة ساعة أنيقة و بوصلة لتحديد الاتجهات، و مقود حركة متعدد المهام، إلى جانب زجاج كهربائي، و تكييف أوتوماتيكي، و قفل مركزي، و مقاعد جلد مع تطيعمات داخلية على طريقة بوشه، ولاشك أن هذه السيارة ستحمل العديد من مواصفات الأمان مثل انظمة الوسائد الهوائية، و المكابح المانعة للانغلاق، و باقة من وسائل التحكم الالكتروني وتعزيز قدرات السيارة على مهام الطريق.

و ستتوفر بورشه تايكان كروس توريزمو عبر ثلاثة نسخ من المحركات، الأول يأتي بقوة 375 حصان، مع امكانية و صولها لـ 469 حصان، و بسرعة قصوى قدرها 220 كم/ساعة، مما يجعلها تستطيع أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 5.1 ثانية.

أما النسخة الثانية سوف تأتي بقوة 482 حصان تصل لـ 563 عبر خاصية التحكم في الانطلاق، لتحقق قوة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.1، أما عن النسخة الثالثة فسوف تبلغ توقيت زمني في قوة الانطلاق يقدر بـ 3.3 ثوان، وذلك بفضل قوة محركها و الذي ينتج 617 حصان تصل لـ 671.