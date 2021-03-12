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سيارات

نظرة شاملة عن قدرات بورشه تايكان كروس توريزمو.. صور

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:58 ص
نظرة شاملة عن قدرات
نظرة شاملة عن قدرات بورشه تايكان كروس توريزمو
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صبري طلبة

تعتبر النسخة بورشه تايكان كروس توريزمو، واحدة من احدث اصدارات الصانع الالماني العريق، و التي تأتي بالعديد من المواصفات الفنية الهائلة، أولها اعتماديتها على القدرات الكهربائية، مما يجعلها تتفوق على الكثير من منافسيها، إلى جانب تصميمها المميز و الذي يجمع بين الأداء الرياضي و اللمسات الانسيابية.

تأتي بورش تايكان كروس توريزمو بمقدمة مدببة، و صادم أمامي متعدد المقاطع الهوائية، بالاضافة إلى ارتكازها على عجلات رياضية مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق، و مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED LIGHT ، مع سبويلر رياضي يعلوا واجهة الزجاج الخلفي للسيارة. 

كما تضم الناحية الخلفية مصابيح متصلة، و عواكس ضوئية على جانبي الصادم، والذي يدعم امكانية تثبيت حامل لنقل الدرجات الهوائية، و تحتوي من الداخل على شاشة ملونة تعمل باللمس تقوم بعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، علاوة على دعمها لانظمة التطبيقات الحديثة ابل كار بلاي و اندرويد أوتو.

و تتوسط قمرة القيادة ساعة أنيقة و بوصلة لتحديد الاتجهات، و مقود حركة متعدد المهام، إلى جانب زجاج كهربائي، و تكييف أوتوماتيكي، و قفل مركزي، و مقاعد جلد مع تطيعمات داخلية على طريقة بوشه، ولاشك أن هذه السيارة ستحمل العديد من مواصفات الأمان مثل انظمة الوسائد الهوائية، و المكابح المانعة للانغلاق، و باقة من وسائل التحكم الالكتروني وتعزيز قدرات السيارة على مهام الطريق. 

و ستتوفر بورشه تايكان كروس توريزمو عبر ثلاثة نسخ من المحركات، الأول يأتي بقوة 375 حصان، مع امكانية و صولها لـ 469 حصان، و بسرعة قصوى قدرها 220 كم/ساعة، مما يجعلها تستطيع أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 5.1 ثانية.

أما النسخة الثانية سوف تأتي بقوة 482 حصان تصل لـ 563 عبر خاصية التحكم في الانطلاق، لتحقق قوة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.1، أما عن النسخة الثالثة فسوف تبلغ توقيت زمني في قوة الانطلاق يقدر بـ 3.3 ثوان، وذلك بفضل قوة محركها و الذي ينتج 617 حصان تصل لـ 671.

نظرة شاملة عن قدرات بورشه تايكان كروس توريزمو.. صور
نظرة شاملة عن قدرات بورشه تايكان كروس توريزمو.. صور
نظرة شاملة عن قدرات بورشه تايكان كروس توريزمو.. صور
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