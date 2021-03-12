ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أشقاء إسراء عبد الفتاح يكشفون حقائق عنها لأول مرة على الهواء

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:32 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
كشفت نورهان عبد الفتاح، شقيقة الفنانة إسراء عبد الفتاح، عن حقائق حولها، قائلة:"إسراء بتخاف من كل حاجة بتخاف من القطط ومبتحبش اللحمة"..متابعة: "أكثر حاجة حسينا بيها بعد زواج إسراء هو الراحة".

وأضافت "زينة" شقيقة إسراء الصغرى خلال حوارها ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، افتقدنا خناقات وسهر ووجود إسراء، معقبة:"البيت وحش أوي من غير إسراء".

وروى حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح عن بداية زواجهم، قائلين:"في البداية كنا بنتخانق كل يوم وبنتعصب كتير بس دلوقتي مبقاش في خناق".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كل حاجة في حياتي.. شاهد إسراء عبد الفتاح برفقة زوجها

ملكة الرقة.. شاهد إسراء عبد الفتاح في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد شقيقة زوجته

رامي رضوان يشوق متابعيه لحلقة حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح

ترشيحاتنا

بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس غدا.. والحضور اختياريا

تفجير عقار فيصل اليوم .. تحويلات مرورية لغلق أجزاء من الدائرى الساعة ٣ عصرا

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 639 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 41 حالة وفاة.. خبير أوبئة يعلن سيناريوهات كورونا للموجة الثالثة.. رسميا.. الزمالك يعلن تعاقده مع كارتيرون

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم الجمعة

وول ستريت جورنال: إسرائيل استهدفت سفنا إيرانية سرا

عمارة : لا أتوقع نهائي مصري في دوري الأبطال وفرص الزمالك ضعيفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موت موت.. شيطانة وأبناؤها قتلوا مصطفى قبل زفافه بالاميرية..شاهد

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور