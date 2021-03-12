أشقاء إسراء عبد الفتاح يكشفون حقائق عنها لأول مرة على الهواء

كشفت نورهان عبد الفتاح، شقيقة الفنانة إسراء عبد الفتاح، عن حقائق حولها، قائلة:"إسراء بتخاف من كل حاجة بتخاف من القطط ومبتحبش اللحمة"..متابعة: "أكثر حاجة حسينا بيها بعد زواج إسراء هو الراحة".



وأضافت "زينة" شقيقة إسراء الصغرى خلال حوارها ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، افتقدنا خناقات وسهر ووجود إسراء، معقبة:"البيت وحش أوي من غير إسراء".



وروى حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح عن بداية زواجهم، قائلين:"في البداية كنا بنتخانق كل يوم وبنتعصب كتير بس دلوقتي مبقاش في خناق".



