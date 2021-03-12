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أصل الحكاية

تعرف على حكاية العيش الفينو

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:08 م
صدى البلد
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إسلام خالد
يعد العيش الفينو هو العيش المفضل لدى جميع التلاميذ، ويتم الاعتماد علية بشكل إساسي فى أعداد السندوتشات خصيصآ فى وجبة الأفطار وتحرص الاسر المصريه على تواجد العيش الفينو مع العيش البلدي على سفرة بيوتهم.

والعيش الفينو هو نوع من أنوع المخبوزات او العيش والتى كان الفرنسيون هم من لهم السبق فى إعداده وتحضيره وتعريف العالم علية.

ونستعرض لكم فى صدي البلد حكاية واصل تسمية العيش الفينو بهذا الاسم:

بداءت حكاية العيش الفينو من الاسكندرية عندما قام أحد اليونانين وكان يسمي فينو وكان مقيم فى حي الابراهيمية بالاسكندرية بإفتتاح  مخبز كبير مخصص لعمل المخبوزات والعيش الافرنجي، واستطاع بسرعة كبيرة أن يستطيع أن يكون أشهر حلواني وخباز في الإسكندرية.


ويرجع أصل العيش الفينو الى هذا المخبز وصاحبه حيث عرف المخبز بوجودة العيش الافرنجي الذى يقوم على إعداده الخواجي اليونانى والذى كان يسمى فينو ومن هنا صار الناس يطلقون على العيش الافرنجي اسم عيش فينو نسبة الى الخباز الى قام بعمله و هو الخواجة فينو وانتشر الاسم فى جميع ارجاء مصر وصار يعرف حتى الان بالعيش الفينو.

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