تعرضتا لحادث.. جامعة حلوان تنفي اختطاف فتاتين بكلية الخدمة الاجتماعية

انتشرت بعض الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن اختطاف فتاتين من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بعد الانتهاء من امتحان بالفصل الدراسى الاول.





واوضحت جامعة حلوان ان كل ما نشر ما هو الا اكاذيب و ان الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم تنفى جملة و تفصيلا ما تردد من أنباء حول اختطاف طالبتين أختين توأمتين ( دنيا و فرح ) من الفرقة الأولى بكلية الخدمة الاجتماعية عقب أداء امتحانهما و هو ما استغلته بعض القنوات و الصفحات المغرضة للهجوم على مصر و النيل من استقرارها و ترويج دعاية سوداء مفادها أن مصر بلد غير آمن .





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و تؤكد الجامعة أن الطالبتين بخير، ووفقا لرواية والدتهما فإن الطالبتين قد تعرضتا لحادث سير أثناء عودتهما لمسكنهما عقب انتهائهما من الامتحان، ووفرت الجامعة لجنة خاصة اليوم للطالبتين وتقديم جميع أنواع المساعدة اللازمة لأداء الامتحان.

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