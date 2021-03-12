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تعليم

تعرضتا لحادث.. جامعة حلوان تنفي اختطاف فتاتين بكلية الخدمة الاجتماعية

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:57 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
انتشرت بعض الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن اختطاف فتاتين من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بعد الانتهاء من امتحان بالفصل الدراسى الاول. 

واوضحت جامعة حلوان ان كل ما نشر ما هو الا اكاذيب و ان الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم  تنفى جملة و تفصيلا ما تردد من أنباء حول اختطاف طالبتين أختين توأمتين ( دنيا و فرح ) من الفرقة الأولى بكلية الخدمة الاجتماعية عقب أداء امتحانهما و هو ما استغلته بعض القنوات و الصفحات المغرضة للهجوم على مصر و النيل من استقرارها و ترويج دعاية سوداء مفادها أن مصر بلد غير آمن . 

و تؤكد الجامعة أن الطالبتين بخير، ووفقا لرواية والدتهما فإن الطالبتين قد تعرضتا لحادث سير أثناء عودتهما لمسكنهما عقب انتهائهما من الامتحان، ووفرت الجامعة لجنة خاصة اليوم للطالبتين وتقديم جميع أنواع المساعدة اللازمة لأداء الامتحان.


وتحذر الجامعة أبناءها الطلاب من الانسياق وراء الشائعات و الأكاذيب التى تطلقها القنوات المغرضة و التى تهدف إلى نشر الفوضى و بث الذعر فى النفوس و تؤكد الجامعة أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه هذه الجهات و تجاه كل من يساعدها على ترويج و نشر الأكاذيب.
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