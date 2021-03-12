بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس غدا.. والحضور اختياريا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنسبة لطلاب المدارس ، ابتداءا من غد السبت الموافق 13 مارس 2021 بالنسبة للمحافظات التي لا تطبق اجازة السبت ، بينما تبدأ الدراسة من الاحد في مدارس المحافظات التي تطبق اجازة السبت.





وقالت وزارة التربية والتعليم : أنه سيتم فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور مع عدم احتساب أيام الفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الغياب .





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حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بحضور اختياري في جميع المدارس ، بحيث يختار الطالب بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الاول ، وبين التعلم عن بعد دون الحضور للمدرسة .





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في حالة رغبة ولي الامر في عدم حضور الطالب بالمدرسة ، فلابد من توقيع اقرار رسمي من ولي الامر في الادارة التعليمية بخصصوص هذا الامر





أما عن تفاصيل نظام الحضور في المدارس في الفصل الدراسي الثاني ، فقد أكد وزير التربية والتعليم ، أنه سيكون بنفس نظام تقسيمة أيام الحضور التي كانت متبعة في الفصل الدراسي الاول ، وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن كل مدير مدرسة سيكون مسئولا عن وضع جداوله وفقا لظروف مدرسته ، وذلك مع الالتزام بالخطة العامة التي اعلنتها الوزارة لعدد الايام في بدء العام الدراسي الحالي.









وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه سيتم العمل بمجموعات التقوية في المدارس مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.



