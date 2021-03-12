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تعليم

بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس غدا.. والحضور اختياريا

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:54 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنسبة لطلاب المدارس ، ابتداءا من غد السبت الموافق 13 مارس 2021 بالنسبة للمحافظات التي لا تطبق اجازة السبت ، بينما تبدأ الدراسة من الاحد في مدارس المحافظات التي تطبق اجازة السبت.

وقالت وزارة التربية والتعليم : أنه سيتم فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور مع عدم احتساب أيام الفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الغياب .


حيث أكد  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بحضور اختياري في جميع المدارس ، بحيث يختار الطالب بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الاول ، وبين التعلم عن بعد دون الحضور للمدرسة .

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في حالة رغبة ولي الامر في عدم حضور الطالب بالمدرسة ، فلابد من توقيع اقرار رسمي من ولي الامر في الادارة التعليمية بخصصوص هذا الامر

أما عن تفاصيل نظام الحضور في المدارس في الفصل الدراسي الثاني ، فقد أكد وزير التربية والتعليم ، أنه سيكون بنفس نظام تقسيمة أيام الحضور التي كانت متبعة في الفصل الدراسي الاول ، وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن كل مدير مدرسة سيكون مسئولا عن وضع جداوله وفقا لظروف مدرسته ، وذلك مع الالتزام بالخطة العامة التي اعلنتها الوزارة لعدد الايام في بدء العام الدراسي الحالي.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كان قد حرص في بداية الدراسة على تقديم شرحا مفصلا لــ نظام الحضور للعام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس المصرية.

نظام الحضور للعام الدراسي الجديد بالنسبة لـ الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي :

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام الحضور للعام الدراسي الجديد بالنسبة للصفوفمن KG1 وحتى 3 ابتدائي ، أن الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

نظام الحضور للعام الدراسي الجديد بالنسبة لـ  الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي :

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي  لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

نظام الحضور للعام الدراسي الجديد بالنسبة لـ الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي :
أوضح وزير التربية والتعليم أن الحضور سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

نظام الحضور للعام الدراسي الجديد بالنسبة لـ الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي :
أكد وزير التربية والتعليم أن الحضور سيكون يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه سيتم العمل بمجموعات التقوية في المدارس مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب المدارس بضرورة متابعة القنوات التعليمية والمنصات الالكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني ، خاصة بالنسبة لطلاب الشهادات الاعدادية والثانوية
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