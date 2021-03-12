بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس غدا.. والحضور اختياريا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنسبة لطلاب المدارس ، ابتداءا من غد السبت الموافق 13 مارس 2021 بالنسبة للمحافظات التي لا تطبق اجازة السبت ، بينما تبدأ الدراسة من الاحد في مدارس المحافظات التي تطبق اجازة السبت.
وقالت وزارة التربية والتعليم : أنه سيتم فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور مع عدم احتساب أيام الفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الغياب .
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حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بحضور اختياري في جميع المدارس ، بحيث يختار الطالب بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الاول ، وبين التعلم عن بعد دون الحضور للمدرسة .
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في حالة رغبة ولي الامر في عدم حضور الطالب بالمدرسة ، فلابد من توقيع اقرار رسمي من ولي الامر في الادارة التعليمية بخصصوص هذا الامر
أما عن تفاصيل نظام الحضور في المدارس في الفصل الدراسي الثاني ، فقد أكد وزير التربية والتعليم ، أنه سيكون بنفس نظام تقسيمة أيام الحضور التي كانت متبعة في الفصل الدراسي الاول ، وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن كل مدير مدرسة سيكون مسئولا عن وضع جداوله وفقا لظروف مدرسته ، وذلك مع الالتزام بالخطة العامة التي اعلنتها الوزارة لعدد الايام في بدء العام الدراسي الحالي.
وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه سيتم العمل بمجموعات التقوية في المدارس مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب المدارس بضرورة متابعة القنوات التعليمية والمنصات الالكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني ، خاصة بالنسبة لطلاب الشهادات الاعدادية والثانوية