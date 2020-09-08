وزير التعليم: توزيع طلاب المرحلة الإعدادية على 3 مجموعات

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن الطلاب فى المرحلة الابتدائية من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائى يعتمدون على التعليم الإلكترونى والقنوات التعليمية ومن لديهم إنترنت يستطيع التعليم إلكترونيا.
وأوضح أن الكثااقات التى وصلت إلى ٨٠ طالبا سوف تخفض إلى ١٥ طالبا فى الفصل وسيكون هناك مترين بين كل طالب وزميله.
وأوضح أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية سوف يوزع الطلاب على ٣ مجموعات السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس وسيكون لكل صف له يومان فى الأسبوع ويوجد ٥ ملايين طالب فى هذه المرحلة، وطلاب المرحلة الثانوية يذهبون للمدرسة يومان فى الأسبوع ، مع توفير محتوى رقمى كبير والطلاب لديهم أجهزة التابلت