وزير التعليم: توزيع طلاب المرحلة الإعدادية على 3 مجموعات

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن الطلاب فى المرحلة الابتدائية من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائى يعتمدون على التعليم الإلكترونى والقنوات التعليمية ومن لديهم إنترنت يستطيع التعليم إلكترونيا.





وأوضح أن الكثااقات التى وصلت إلى ٨٠ طالبا سوف تخفض إلى ١٥ طالبا فى الفصل وسيكون هناك مترين بين كل طالب وزميله.



