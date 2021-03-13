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فن

شاهد | لحظة سقوط عمرو دياب من على المسرح

السبت 13/مارس/2021 - 02:38 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق حمدى
أحيا الهضبة عمرو دياب، منذ قليل، إحدى الحفلات الخاصة بإحدى شركات التطوير العقارى بالقاهرة، وقدم عمرو دياب عددا كبيرا من أبرز أغانيه.

وسقط عمرو دياب على المسرح أثناء غنائه أحدث أغنياته "يا أنا يا لاء" .

يذكر أن عاد النجم عمرو دياب إلى القاهرة  بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.

حيث ينشغل دياب خلال الفترة الحالية بالتجهيز لجولة غنائية جديدة وحفلات فنية في مصر والعالم العربي لموسمي الربيع والصيف.

وطرح عمرو دياب اخر البوماته الغنائية "يا أنا يا لاء " فى ديسمبر الماضى 
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