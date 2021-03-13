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بين الناس

مواطن يستغيث من سرقة سيارته النقل المحملة بالحديد

السبت 13/مارس/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
أرسل القارئ محمد صبحي شكواه  لخدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد" متضررا من سرقة سيارته النقل المحملة بالحديد.


وقال في شكواه: "العربية اتسرقت وانا بصلى الفجر من قدام الجامع بجوار بنزينة الزعبلاوي وكانت محملة بالحديد".


وأضاف أن أرقام العربية "ع د ج 4845"، واستغاث قائلًا: "أستحلفكم بالله من يجدها يتصل بى".


للتواصل مع الحالة: 01065599824


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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