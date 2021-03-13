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أصل الحكاية

آمن بوجود كائنات فضائية .. تعرف على قصة حياة "ستيفن هوكينج" عالم الفيزياء

السبت 13/مارس/2021 - 06:25 م
ستيفين هوكينج - صورة
ستيفين هوكينج - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد

ولد "ستيفن ويليام هوكينج" في "أكسفورد" بانجلترا يوم 8 يناير من عام 1942م ، حيث أنه يعتبر مثالا للتحدي ومقاومة المرض ، إضافة إلى تحقيق انجازات كثيرة عجز عن تحقيقها الأصحاء ، وكان "هوكينج" دائم العمل والنشاط ، كما كان يدعو للسلام العالمي ، و مساعدة الأطفال المشردين ، حيث شارك في مظاهرات ضد الحرب على العراق . وفي عام 2013 أعلن عن رفضه المشاركة في مؤتمر يقام في إسرائيل .


ويعد " ستيفن هوكينج" من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم ،  وقد درس في جامعة "أكسفورد" وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء ، ثم أكمل دراسته في جامعة "كامبريدج"  وحصل منها على الدكتوراه في علم الكون ، وله أبحاث عديدة في علم الكون وأبحاث في التسلسل الزمني ، إضافة إلى العديد من الأبحاث والدراسات الخاصة بالعلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية .

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وعانى "هوكينج" من مرض "التصلب الجانبي الضموري" و المعروف أيضًا باسم مرض "العصبون الحركي" أو مرض لو-جريج  والذي سبب له شلل تدريجي على مدى عقود من الزمن .

وقد أدى هذا المرض إلى معاناة "هوكينج" أثناء حركته ، حتى إنه كان دائم السقوط على الدرج ، كما كان يواجه مشاكل في النطق ، حيث كان خطابه غير مفهوم إلى حد ما ، حتى لاحظت أسرته ، فقاموا بعمل فحوصات طبيّة ، وجاء تشخيص مرض العصب الحركي عندما كان هوكينج في الـ 21 من عمره ، وذلك عام 1963 ، حيث تنبأ الأطباء ببقائه على قيد الحياة لمدة سنتين فقط .

وفي أواخر عام 1960 تدهورت صحته ، حتى بدأ باستخدام العكازات وتوقّف عن إلقاء المحاضرات ، كما أنه عجز عن الكتابة ، وعلى الرغم من كل هذا رفض "هوكينج"  أي مساعدات طبية . 

ثم تدهور كلام هوكينج، وبحلول أواخر السبعينات استطاع فهمه فقط أبناء عائلته وأصدقاؤه المقربون من أجل التواصل مع الآخرين، وكان يترجم شخص ما يعرفه جيدًا كلامه إلى خطاب واضح .

ويرى "هوكينج" ضرورة إرسال رحلات فضائية واستعمار البشر للفضاء من أجل التأمين على مستقبل البشرية ، كما أنه يرجح وجود كائنات فضائية بسبب سعة الكون ولكنه يرى وجوب تجنب التواصل معهم ، وحذر من احتمال قيام الفضائيين بنهب موارد الأرض ، حتى أنه قال عام 2010 "إذا زارنا الفضائيون ستكون النتيجة مماثلة لما حصل بعد وصول كولومبوس لأمريكا، حيث لم تنتهي الأمور على خير بالنسبة للأمريكين الأصليين".

تووفي "ستيفن هوكينج" في منزله في كامبريدج يوم الأربعاء 14 مارس 2018 عن عمر يناهز 76 عاما ، ويصادف يوم وفاة "هوكينج" ذكرى ميلاد ألبرت أينشتاين .
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