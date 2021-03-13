بعد سجنها عامًا .. إطلاق سراح شقيقة فنانة شهيرة

أطلق سراح ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة من السجن المحلي الأوداية بمراكش اليوم السبت، بعد قضائها سنة من العقوبة التي صدرت في حقها بخصوص القضية الشهيرة "حمزة مون بيبي".





وذكرت وسائل إعلامية مغربية أن ابتسام بطمة خرجت من سجن الأوداية منهارة وفي حالة نفسية صعبة، مشيرة إلى أنه تم نقلها عن طريق سيارة مسرعة باتجاه شقة فاخرة بعيدا عن أعين المتابعين.





ولفت "شوف تي في"، إلى أن دينا بطمة لم تحضر لاستقبال شقيقتها التي قضت سنة فى السجن، وكان في استقبال ابتسام والداها اللذان كانا داخل السيارة أثناء خروجها من السجن.



