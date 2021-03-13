هل يختتم كرستيانو رونالدو مسيرته في ريال مدريد؟









برنامج " التشيرنجيتو " الإسباني والمُقرب من ريال مدريد، ذكر أن وكيل رونالدو (خورخي مينديز) تواصل مع مسؤولي ريال مدريد لمناقشة إمكانية عودة الدون إلى للملكي.





الأمر لم يؤكد لا من قبل ريال مدريد أو كريستيانو رونالدو، لكن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي علق على عودة الدون وقال إن الجميع يعلم ماذا يعني رونالدو لريال مدريد، لكن في الوقت ذاته أشار إلى أنه لايزال لاعبا بقميص اليوفي وأنه على الجميع احترام ذلك.





بالتأكيد أي مدرب في العالم سيحلم بضم مهاجم قناص وحاسم مثل رونالدو، ولكن انتقاله وعودته للريال مجددا لن يكون أمرا سهلا.





الأمر من جانب اليوفي

صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، قالت إن مستقبل رونالدو مع يوفنتوس أصبح مشكوكًا فيه بعد موسم صعب، ويسعى بيرلو لإعادة بناء الفريق وسيتناقش مع كريستيانو رونالدو حول مستقبله.





يوفنتوس إذا فرط في رونالدو فسيكون لسببين، الأول بسبب راتب الدون الضخم، والثاني بسبب الاستفادة بأموال بيعه لتمويل أكثر من صفقة.





رحيل رونالدو لن يقل عن 90 أو 100 مليون يورو حسبما أشارت التقارير، وهذا مبلغ ليس بالسهل على ريال مدريد دفعه في التوقيت الحالي بسبب أزمة كورونا.





عقلية رونالدو

من كان قريبا من رونالدو قال إنه عقلية مثابرة وتحب النجاح ولا تنكسر بسهولة، هذه الأمور تعني أن رونالدو قد يرغب في عدم الرحيل والمحاولة مع يوفنتوس مرة أخرى من أجل نيل لقب دوري أبطال أوروبا.





رونالدو حاول في ثلاث مرات متتالية أن يساعد اليوفي على الفوز بدوري الأبطال، ولكن في كل مرة كان يصطدم فيها بفريق عنيد يطيح بالسيدة العجوز خارج البطولة.





حنين للماضي

الأمر لايزال مبهما، ولكن منذ تداول فكرة عودة رونالدو للريال، وجمهور الملكي بدأ في نشر صور رونالدو بقميص الميرينجي، ونشر ألقابه التي حققها على مدار الـ9 سنوات التي قضاها في برنابيو.





الأيام القليلة المقبلة ستوضح حقيقة عودة رونالدو للريال وسيبقى السؤال الأبرز لجماهير إيطاليا وإسبانيا ومحبي الدون في الأيام القادمة.. هل يختتم رونالدو حياته في ريال مدريد؟.

ترددت في الساعات الأخيرة، أقاويل وتقارير تفيد باحتمالية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريقه السابق ريال مدريد.