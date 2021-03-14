أسعار الذهب تعاود الارتفاع على مستوى جميع الأعيرة .. اعرف سعر الجرام

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 14-3-2021، بنحو 5 جنيهات ليعاود الارتفاع عقب تراجع أمس بلغ نحو 6 جنيهات على مستوى جميع الاعيرة.









وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأشهر انتشارا في سوق الذهب نحو 765 جنيها مقابل 760 جنيها بالامس للجرام الواحد .





وصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 874 جنيها للجرام الواحد مقارنة بـ 869 جنيها بالامس.









وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 656 جنيها .









وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 511 جنيها.









ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6080 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.013 جنيه و كيلو الذهب نحو 868.6 جنيه.









وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.









وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.







