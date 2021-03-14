ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع أسعار الدولار في البنوك العاملة في مصر

الأحد 14/مارس/2021 - 05:46 م
الدولار الامريكي
الدولار الامريكي - صورة ارشيفية
Advertisements
آية الجارحي
شهدت أسعار الدولار في البنوك العاملة بمصر تراجع طفيف أمام الجنيه المصري، خلال اليوم الأحد  الموافق 14-3-2021، وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لجدول اسعار العملات المعلن، من البنك المركزي المصري نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وتراجع سعر صرف الدولار في بنك عودة مسجلا 15.63 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران للتنمية سجل 15.63 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل 15.65 جنيه للشراء ة15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنية المصري في كريدي أجريكول 15.65 جنيه للشراء و15.75، وتراجع في بنك الاسكندرية إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وسجل في البنك الاهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 15.62 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع، وفي بنكي "التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 10-1-2021

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 11-1-2021.. تفاصيل

بعد أخر تراجع.. أسعار الدولار اليوم الاثنين أول فبراير 2021

بعد تراجعه 3 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 8 فبراير 2021

ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم .. تفاصيل

ننشر أسعار الدولار اليوم 16-2-2021

ترشيحاتنا

50 دعاء بعد صلاة العصر مستجاب مكتوب .. يقضي الله به حاجتك ويفرج همك ويوسع رزقك

محمد رمضان عن سمية الخشاب: الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه

استقالة عالم كبير من منظمة الصحة العالمية بسبب تقرير عن كورونا

في قضية مرتضى منصور.. انفعالات بسبب ممدوح عباس وتأجيل الدعوى إلى أبريل

نجم الأهلي يطالب أحمد الطيب بالانسحاب من التعليق على مباراة فيتا كلوب

أمير الكويت يغادر الولايات المتحدة متوجهاً إلى أوروبا بعد إجرائه فحوصات طبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالبشرة عند وضع الصبار ؟

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة