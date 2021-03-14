الكويت.. أول تعليق من الفنان طلال سام المتهم بتحريض الأطفال على الانتحار

أخلت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، سبيل الفنان طلال محمود السمدان، المعروف باسم "طلال سام"، بعد يومين من احتجازه بتهمة تحريض الأطفال على الانتحار.









وفي أول تعليق بعد الإفراج عنه، أعرب الفنان الكويتي "طلال سام" عن فرحته بإطلاق سراحه، مؤكدا أنه بخير.









وقال الفنان الكويتي في تغريدة على تويتر "الحمدلله.. أنا بخير وهالشي ما زادني الا قوة واصرارا.. للي أعرفهم شخصيا واللي ما أعرفهم شكرا لكم على وقفتكم معي ما راح انساها.. اكتب هالكلام ودموع الفرح بعيوني.. وكمية كبيرة مكلميني فسامحوني اذا ما قدرت ارد".









ونشر طلال سام صورا له رفقة عائلاته قائلا "أنا الحين بين اهلي وناسي وإن شاء الله ما في الا الخير".









وكان والد الفنان الكويتي طلال أعلن الإفراج عن ابنه، موجها الشكر لكل من سانده وتضامن معه خلال اليومين الماضيين.









وفي وقت سابق، ألقت الداخلية الكويتية القبض على الفنان طلال بعدما ظهر في مقطع فيديو على "انستجرام" اعتبره البعض تحريضا للأطفال على الانتحار، حيث كان يقف في مكان مرتفع وردد عبارة "جاهزين يا أطفال" قبل أن يلقي هاتفه من الأعلى وينزل لالتقاطه.









واشتهر الفنان الكويتي طلال بنشر المقاطع الكوميدية عبر حساباته الإلكترونية، وأثار القبض عليه حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.



