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رياضة

كريستيانو رونالدو: الآن يمكنني القول أنني تخطيت بيليه وأصبحت هداف العالم

الأحد 14/مارس/2021 - 10:41 م
بيليه وكريستيانو
بيليه وكريستيانو
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محمد بدران
واصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، تسجيل الارقام القياسية بعد تخطية رقم الأسطورة بيليه في عدد الأهداف الرسمية في تاريخه، وذلك بعد إحرازه "هاتريك" في شباك كالياري بالدوري الإيطالي، ليصل إلى إجمالي 770 هدفًا في مسيرته الكروية.


وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كانت الأسابيع القليلة الماضية مليئة بالأخبار والإحصائيات التي تعتبرني أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متخطيًا بذلك 757 هدفًا رسميًا لبيليه، على الرغم من أنني ممتن لهذا التقدير، فقد حان الوقت الآن لشرح سبب عدم الاعتراف بهذا السجل حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "إن إعجابي الدائم وغير المشروط بإيدسون أرانتس دو ناسيمنتو (بيليه)، والاحترام الذي أكنه لكرة القدم في منتصف القرن العشرين، دفعني إلى مراعاة مجموع أهدافه الـ767، بافتراض أهدافه التسعة لفريق ساو باولو، وكذلك هدف للمنتخب البرازيلي كأهداف رسمية".

وتابع : "تغير العالم منذ ذلك الحين وتغيرت كرة القدم أيضًا، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا فقط محو التاريخ وفقًا لمصالحنا".

وأكمل : "اليوم ومع بلوغي للهدف الرسمي رقم 770 في مسيرتي الاحترافية، فإن كلماتي الأولى تذهب مباشرة إلى بيليه: لا يوجد لاعب في العالم لم يترعرع على الاستماع إلى قصص مبارياته وأهدافه وإنجازاته ولست استثناء".

وواصل: "ولهذا السبب، أشعر بالفرح والفخر لأنني أدرك الهدف الذي جعلني على رأس قائمة الهدافين في العالم متغلبًا على رقم بيليه، وهو شيء لم أكن لأحلم به مطلقًا عندما كنت طفلًا فى ماديرا".

وتابع: "شكرًا لجميع الذين شاركوا معي في هذه الرحلة الرائعة، إلى زملائي في الفريق، وخصومي، وعشاق اللعبة الجميلة في جميع أنحاء العالم، وقبل كل شيء، إلى عائلتي وأصدقائي المقربين: ثقوا بي عندما أقول إنني لم أكن لأفعل ذلك بدونكم".

واختتم : "الآن لا يمكنني انتظار المباريات والتحديات القادمة، الأرقام القياسية والألقاب القادمة، صدقوني هذه القصة لا تزال بعيدة عن الانتهاء، المستقبل غدا ولا يزال هناك الكثير لنفوز به مع يوفنتوس والبرتغال".

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