اكتشف أسرار جديدة.. تعرف على وسائل الحماية الأمان الخاصة بعالم السيارات

استطاعت تكنولوجيا السلامة و الحماية الحديثة أن تقلل من نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بشكل كبير، بل خاضت شركات تصنيع السيارات حربًا شرسة لتعزيز موقف اصداراتها من ناحية الأمان، و التي تتعلق بالعديد من الأمور الفنية، ربما تأتي هذه العناصر بشكل قياسي أو حزم اختيارية باختلاف الفئات المقدمة، و على كافة الأحوال لاشك أن هذه العناصر تشكل أهمية كبيرة داخل منظومة الحماية لقائدي السيارات.
و في سياق هذا
الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري باقة من وسائل الحماية والأمان
الخاصة بعالم السيارات، بالاضافة إلى عناصر هامة يمكن اقتنائها لـ تعزيز موقفك عند
مواجهة أحد الأعطال.
1- منظومة الوسائد
الهوائية
لاشك أن الوسائد الهوائية
AIR BAGS، واحد من أهم وسائل
الحماية و الامان على الاطلاق، و تظهر قيمتها الحقيقية في حالة الاصطدام، و في هذه
الحالة فهي تكون بمثابة درع الأمان لحماية قائد السيارة و من بصحبته.
2- الستائر
الجانبية و منظومة الحماية المتكاملة
استكمالًا لوسائل
الأمان والسلامة تقدم شركات تصنيع السيارات باقة اخرى من التجهيزات، و التي
تتضمن منظومة الستائر الجانبية والتي تحمي من الصدمات و تطاير الزجاج المتهشم،
بالإضافة إلى ستائر أمامية و خلفية، و لحماية القدم للمقاعد الأمامية.
3- الفرامل المانعة للانغلاق ABS
تعتبر فرامل الـ ABS ذات أهمية كبيرة لمنظومة السيارة، فهي تعزز من
قدرتها على التوقف و عدم انزلاق السيارة، وخاصة على الطرق المبتلة بالمياه أو
الأراضي الوعرة.
4- أنظمة المكابح المتطورة
تضم هذه الأنظمة
العديد من الخصائص و منها، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و برنامج الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى أنظمة المساعدة على خوض المنحدرات والمرتفعات.
5- أشياء تمنحك
الأفضلية في مواجهة الأزمات
من الممكن أن
يتعرض البعض من قائدي السيارات إلى الكثير من المشكلات الفنية، و لذلك فمن الضروري
أن تقوم باقتناء منفاخ الهواء الكهربائية، وتوصيلات الطاقة الخاصة بالبطارية، و
كشاف يد، و بالطبع يجب أن تكون داخل حقيبة سيارتك طفاية حريق صالحة للاستخدام، كا
يجب أن نطمئن على الحالة العامة للعجلة البديلة.