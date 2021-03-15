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سيارات

اكتشف أسرار جديدة.. تعرف على وسائل الحماية الأمان الخاصة بعالم السيارات

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:01 ص
كتشف اسرار جديدة
كتشف اسرار جديدة .. تعرف على وسائل الحماية الأمان الخاصة بعا
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صبري طلبه

استطاعت تكنولوجيا السلامة و الحماية الحديثة أن تقلل من نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بشكل كبير، بل خاضت شركات تصنيع السيارات حربًا شرسة لتعزيز موقف اصداراتها من ناحية الأمان، و التي تتعلق بالعديد من الأمور الفنية، ربما تأتي هذه العناصر بشكل قياسي أو حزم اختيارية باختلاف الفئات المقدمة، و على كافة الأحوال لاشك أن هذه العناصر تشكل أهمية كبيرة داخل منظومة الحماية لقائدي السيارات.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري باقة من وسائل الحماية والأمان الخاصة بعالم السيارات، بالاضافة إلى عناصر هامة يمكن اقتنائها لـ تعزيز موقفك عند مواجهة أحد الأعطال.

 

1- منظومة الوسائد الهوائية

لاشك أن الوسائد الهوائية AIR BAGS، واحد من أهم وسائل الحماية و الامان على الاطلاق، و تظهر قيمتها الحقيقية في حالة الاصطدام، و في هذه الحالة فهي تكون بمثابة درع الأمان لحماية قائد السيارة و من بصحبته.

 

2- الستائر الجانبية و منظومة الحماية المتكاملة

استكمالًا لوسائل الأمان والسلامة تقدم شركات تصنيع السيارات باقة اخرى من التجهيزات، و التي تتضمن منظومة الستائر الجانبية والتي تحمي من الصدمات و تطاير الزجاج المتهشم، بالإضافة إلى ستائر أمامية و خلفية، و لحماية القدم للمقاعد الأمامية.

 

3- الفرامل المانعة للانغلاق ABS

تعتبر فرامل الـ ABS ذات أهمية كبيرة لمنظومة السيارة، فهي تعزز من قدرتها على التوقف و عدم انزلاق السيارة، وخاصة على الطرق المبتلة بالمياه أو الأراضي الوعرة.

 

4- أنظمة المكابح المتطورة

تضم هذه الأنظمة العديد من الخصائص و منها، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و برنامج الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى أنظمة المساعدة على خوض المنحدرات والمرتفعات.

 

5- أشياء تمنحك الأفضلية في مواجهة الأزمات

من الممكن أن يتعرض البعض من قائدي السيارات إلى الكثير من المشكلات الفنية، و لذلك فمن الضروري أن تقوم باقتناء منفاخ الهواء الكهربائية، وتوصيلات الطاقة الخاصة بالبطارية، و كشاف يد، و بالطبع يجب أن تكون داخل حقيبة سيارتك طفاية حريق صالحة للاستخدام، كا يجب أن نطمئن على الحالة العامة للعجلة البديلة.

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