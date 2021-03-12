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سيارات

بالأسعار.. أفضل 5 سيارات في السوق المصري للسيارات المستعملة .. صور

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:26 م
تبدأ من 80 ألف الياباني
تبدأ من 80 ألف الياباني و الكوري و الفرنساوي .. افضل 5 سيارا
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صبري طلبه

يعتبر سوق السيارات المستعملة  عالما مليئا بالخيارات المختلفة، فربما يبحث البعض عن سيارة صغيرة أو بملامح الهاتشباك، أو البعض يرغب في اقتناء سيارة سيدان عائلية، أو رياضية متعددة الاستخدام SUV، و يبقى عامل السعر من أقوى أركان هذه المعادلة، وكافة هذه الأركان تجتمع في مكان واحد وهو سوق السيارات المستعملة.

 

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري افضل 5 سيارت بـ سوق المستعمل في مصر.

 

 – نيسان صني الشكل القديم N 16

 

بدأ إنتاج هذه النسخة في عام 2008 و استمر تواجدها داخل السوق المصري لفترات كبيرة حتى جاءت صني ذات الثوب الجديد، ولكن تمتعت N 16  بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصان، و بسرعة قصوى قدرت بـ 180 كم/ساعة، بينما تتسارع عبر نوعين من نواقل الحركة، الاول مانيوال ذات 5 سرعات والأخر أوتوماتيكي الأداء.

 

و يتراوح سعر السيارة نيسان صني N16  داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بقيمة قدرها 95 ألف و حتى 160 ألف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الاصدار، و ينطبق هذا الشرط على باقي الاصدارات المقدمة في هذا التقرير.

 

 

- بروتون جين 2

 

تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 110 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، و تتارع العجلات عبر ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، و اخر أوتوماتيكي الاداء رباعي النقلات.

 

و جاءت بقياسات هيكلية بلغت طولها نحو 4.310 متر وعرض 1.725 متر، و بارتفاع 1.435 متر، و بسرعة قصوى تقدر بـ 190 كم/ساعة.

 

بينما يبلغ سعرها في سوق السيارات المستعملة بين 80 ألف جنيه و حتى 140 ألف جنيه.

 

 

- هيونداي النترا MD


زودت هيونداي النترا MD بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 130 حصان، 157 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تأتي  بنوعين من ناقلي الحركة مانيوال و أوتوماتيكي الأداء، بينما بلغت السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة.

 

وبلغت نسبة طول السيارة نحو 4530 مم، والارتفاع 1445 مم، عرض 1775 مم، كما تتميز السيارة بمصابيح انسيابية، و حزمة من وسائل الأمن و السلامة، و فتحة سقف للفئات الأعلى تجهيزًا.

 

ويتراوح سعر هيونداي النترا MD في السوق المصري للسيارات المستعملة بين 180 ألف وحتى 230 ألف جنيه.

 

- رينو فلوانس

 

تحتوي رينو فلوانس على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 115 حصان، و بسرعة قصوى تصل لـ 185 كيلو/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات.

 

و تضم منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، إلى جانب مساحتها الداخلية و التي تتسم بالرحابة.

 

و يبدأ سعر رينو فلوانس داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بقيمة 125 ألف جنيه وحتى 220 ألف جنيه.

  

- تويوتا كورولا الجمل

 

اتخذت هذه السيارة شهرة كبيرة داخل الشارع المصري باسم تويوتا الجمل، و استمدت قوتها من محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1300 سي سي، يولد قوة قدرها 92 حصان، متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال خماسي السرعات، و الاخر أوتومامتيكي من 4 سرعات، و نسخة ثانية بمحرك سعة 1600 سي سي.

 

و تميزت بنسبة استهلاك مناسبة للوقود، كما تحتوي على مكييف هواء، و زجاج كهربائي، و مساحة داخلية عائلية إلى حد كبير.

 

و يبدأ سعر السيارة تويوتا كورولا "الجمل" داخل السوق المصري للسيارات المستعمل بقيمة 100 ألف و حتى 150 ألف.

بالأسعار.. أفضل 5 سيارات في السوق المصري للسيارات المستعملة .. صور
بالأسعار.. أفضل 5 سيارات في السوق المصري للسيارات المستعملة .. صور
بالأسعار.. أفضل 5 سيارات في السوق المصري للسيارات المستعملة .. صور
بالأسعار.. أفضل 5 سيارات في السوق المصري للسيارات المستعملة .. صور
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