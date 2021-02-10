باقة من 5 سيارات هاتشباك مستعملة سعرها أقل من 100 ألف جنيه | صور

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة لدى الكثير من راغبي شراء السيارات، ومن الممكن أن يميل البعض إلى اختيار تصميم مختلف عن الشكل التقليدي، و يبحث على انفرادة نوعية كإطلالة "الهاتشباك"، حيث تفنن كل صانع في إظهار قدراته و لمساته الخاصة، باختلاف الموديلات وتاريخ الاصدار.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز 5 سيارات في السوق المصري للسيارات المستعملة من فئة الهاتشباك.

1- ميتسوبيشي كولت

قدمت الشركة اليابانية ميتسوبيشي إصدارها الشهير كولت معتمدة على عدة مفاهيم مثل، التصميم الرياضي و الأداء الفني، وزودت بمحرك 1600 سي سي، يولد قوة 90 حصانا، معتمد على خاصية الدفع الامامي، و تم إنتاج أول إصدار في عام 1996، و تأتي بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، و نسخ معدلة تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك.





ويتراوح سعر السيارة ميتسوبيشي كولت بداية من 60 ألفا و حتى 90 ألفا بحسب الحالة العامة للسيارة و التجهيزات المقدمة.

2- دايو جوليت

زودت السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 85 حصانا، واخر مدعوم بـ عدد 2 كامة يولد قوة 105 حصان، مدعوم بنوعين من نواقل الحركة، و اشتهرت هذه النسخة بين فئة الشباب نظرًا لتصميمها الجذاب وسهولة صيانتها، و كونها واحدة من إنتاج الشركة الكورية دايو.





ويتراوح سعرها من 60 إلى 90 ألف جنيه، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ إصدارها.





3- سوزوكي ألتو

زودت السيارة بنوعين من المحركات الأول سعة 1000 سي سي، و الاخر 800 سي سي، بقوة 47 حصانا عند 6200 لفة في الدقيقة وعزم دوران 62 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة.





والنسخة الثانية صاحبة الـ 1000 سي سي، تأتي بقوة 62 حصانا عند 6000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 85 نيوتن متر عند 3200 لفة في الدقيقة.





كلاهما يعتمد على منظومة الجر الأمامي، متصل بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات، و بلغ طول السيارة 3.495 متر وعرضها 1.475 متر وارتفاعها 1.455 متر، بفارق بسيط عن النسخة الأخرى.





ويتراوح سعر سوزوكي ألتو في سوق السيارات المستعمله بداية من 45 ألف جنيه وحتى 85 ألف جنيه.

4- كيا برايد "العصفورة"

زودت كيا برايد بمحرك سعة 1000 سي سي، وآخر بسعة 1300 سي سي، معتمدة على تصميم رباعي الأبواب، بينما تستمد النسخة الهاتشباك سرعتها عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، بينما تأتي النسخة السيدان بقدرات فنية أعلى حيث زودت بنوعين من نواقل الحركة التقليدي والأوتوماتيكي.





ويتراوح سعر السيارة بين 40 ألف جنيه وحتى 55 ألف جنيه.

5- سوزوكي ماروتي

تأتي السيارة بمحرك سعة 800 سي سي، مدعوم بناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات، و تميزت ماروتي بصغر حجمها واعتماديتها وسهولة صيانتها، و أيضًا كونها واحدة من اكثر السيارات اقتصادية في استهلاك الوقود.





ويتراوح سعرها في سوق السيارات المستعمل بين 29 ألفا و حتى 65 ألف جنيه.