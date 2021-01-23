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سيارات

هل تتذكر دايو جولييت سيارة الشباب الأنيقة؟ تعرف على سعرها في سوق المستعمل

السبت 23/يناير/2021 - 10:00 ص
هل تتذكر دايو جولييت
هل تتذكر دايو جولييت سيارة الشباب الأنيقة ؟ .. اعرف سعره
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صبري طلبه
حققت شركة دايو الكورية نجاحًا كبيرًا داخل السوق المصرية للسيارات، وذلك عبر العديد من الإصدارات المختلفة مثل، لانوس ونوبيرا وماتيز وليجانزا، جميعهم تحت اسم دايو والتي تعني بالكورية "الكون العظيم"، والتي تأسست في 22 مارس 1967م، وكانت في بداية الأمر تتخصص في مجال صناعة الإلكترونيات، ثم انطلقت بمفهوم جديد وهو مجموعة دايو، لتدخل عالم صناعة السيارات والشاحنات والأجهزة الإلكترونية وصناعة السفن وبعض من الصناعات الثقيلة.


ولكن شهدت الشركة ضربة موجعة في عام 2000، والسبب هنا الأزمة الاقتصادية التي ضربت القارة الآسيوية، وكانت النتيجة بعد عدة سنوات هي حل مجموعة دايو والحفاظ على بعض فروع أنشطها، لتنهض من جديد وتستطيع أن تكون رائدة في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وأيضا انتشرت لها العديد من مراكز الصيانة حول العالم، وتعتبر واحدة من أكبر هذه المراكز.


وإذا تحدثنا عن العديد من الأسماء الرنانة لإصدارات الصانع الكوري، لا ننسى السيارة الشبابية الشهيرة "دايو جولييت"، والتي تعتبر من ألمع نجوم الأسطول الكوري من قبل هذه الشركة، حيت تمتعت بمظهر انسيابي رائع ومقدمة تشبه السيارة دايو لانوس إلى حد كبير، ولكن تأتي جولييت بتصميم الهاتشباك الأنيق، ونال هذا التصميم استحسان فئة شبابية كبيرة.


زودت الأيقونة "دايو جولييت" بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 85 حصانا أو مدعوم بـ 2 كامة يستطيع أن يولد طاقة قدرها 105 حصان، متصل نوعين من نواقل الحركة الأول "مانيوال"، والآخر أوتوماتيكي الأداء، كما تمتعت بجنوط رياضية، وعدة إمكانيات داخلية، واتسمت باعتماديتها وسهولة صيانتها وتوافر قطع الغيار الخاصة بها.


تتصدر السيارة دايو جولييت السوق المصرية للسيارت المستعملة، ويتراوح سعرها من 60 إلى 85 ألف جنيه، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ إصدارها.
هل تتذكر دايو جولييت سيارة الشباب الأنيقة؟ تعرف على سعرها في سوق المستعمل
هل تتذكر دايو جولييت سيارة الشباب الأنيقة؟ تعرف على سعرها في سوق المستعمل
هل تتذكر دايو جولييت سيارة الشباب الأنيقة؟ تعرف على سعرها في سوق المستعمل
هل تتذكر دايو جولييت سيارة الشباب الأنيقة؟ تعرف على سعرها في سوق المستعمل
هل تتذكر دايو جولييت سيارة الشباب الأنيقة؟ تعرف على سعرها في سوق المستعمل
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