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سيارات

أسعار تويوتا كورولا المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاشا كبيرا، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية السيارة تويوتا كورولا موديل 2008 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة تويوتا كورولا موديل 2008 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

ويتراوح سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2008 والقريبة منها ما بين 160 ألفا لـ 170 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2008 في سوق السيارات المصرية.

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