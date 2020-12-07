ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على سعر تويوتا كورولا 2007 "الجمل" فى سوق المستعمل

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:11 ص
تعرف على سعر تويوتا
تعرف على سعر تويوتا كورولا 2007 "الجمل" فى سوق المستعمل
Advertisements
محسن مجدي
نجحت علامة تويتا اليابانية العريقة فى حصد قلوب المريين حول العالم كعادتها، عند تقديم طرازها الأسطوري كورولا "الجمل" لأول مرة فى عام 2001، ليزيد من حجم مبيعات الصانع الشهير بصورة غير مسبوقة، وهو الأمر الذى استمر حتى أخر عام لطرح هذا لاموديل فى 2007، بعدما وصفها الكثيرون بالسيارة الأسطورية لإنعدام أعطالها تقريبًا.

أضف إلى ذلك رحابة صالونها بشكل كبير يمكنها من إستيعاب حتى 5 أشخاص داخل المقصورة براحة تامة، مع إستهلاك مثالى للوقود، وو ثبات يصاحبه أداء قوي على الطريق، أسباب جعلت تويوتا "الجمل" معشوقة المصريين، لدرجة تواجدها بقوة و بشراسة في سوق المستعمل حتى اليوم.

من ناحية الأداء تأتى تويوتا كورولا بنوعين من المحركات كلاهما بالجر الأمامي: 

1- سعة 1300 سي سي
وهو رباعي الأسطوانات بقوة 92 حصان، يأتى بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أخر أوتوماتيك من 4 سرعات.

2- سعة 1600 سي سي
 ظهر في عام 2004 لأول مرة بقوة 110 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة 4 سلندر من 16 صمام و2 كامة علوية بنظام VVT-I، وعزم دوران 146 نيوتن متر عند 4400 لفة في الدقيقة، يمكنه التسارع حتي 100 كم في 11.8 ثانية، ويستهلك 7.8 لتر وقود لكل 100 كم، مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات.
 
وحتوى تويوتا كورولا موديل 2007 على نظامي فرامل ABS، وEBD، مع تزويدها بأحزمة أمان ذات جودة عالية، و خاصية التنبيه في حال تجاوز سرعة 120كم/الساعة.

تأتى تويوتا كورولا موديل 2007 بسعر يتراوح من 155 حتي 180 ألف جنيه مصرى فى سوق المستعمل، وهو الأمر الذى يترتب على الفئة و الحاله العامة للسيارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار ومواصفات أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا في مصر.. صور

أكثر 5 سيارات ياباني suv مبيعًا فى السعودية.. صور

مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla 2020 ونيسان صني 2020 nissan sunny.. صور

أسعار سيارة هيونداى فيرنا الجديدة فى مصر

سعر تويوتا كورولا 2020 في السوق المصري

مقارنة بين تويوتا كورولا 2021 toyota corolla وسيات ليون 2020 seat leon.. صور

ترشيحاتنا

أخبار الفن| ظهور صادم لـ فيفي عبده بعد أزمتها الصحية.. ابن هشام سليم أنثى في البطاقة

يا تغطوها يا نرجعها المقابر.. زاهي حواس يكشف طلب الرئيس السادات عند زيارته للمتحف المصري

في لمح البصر.. كيف تتخلصين من ارتفاع ضغط الدم؟

الجماهير تطالب الأهلي بالبطولة السادسة.. شاهد

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7-12-2020 والقنوات الناقلة

بعد انتقاله إلى بيراميدز.. أحمد فتحي يحتفل ببطولات الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي .. ريم البارودي تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة

غيّر حياتك واحترف النوم.. القيلولة أثناء العمل تحسن من كفاءة الموظفين

الطباخ الآلي.. روبوت يمكنه طهي 5 آلاف وصفة والسعر خيالي| صور