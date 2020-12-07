تعرف على سعر تويوتا كورولا 2007 "الجمل" فى سوق المستعمل

نجحت علامة تويتا اليابانية العريقة فى حصد قلوب المريين حول العالم كعادتها، عند تقديم طرازها الأسطوري كورولا "الجمل" لأول مرة فى عام 2001، ليزيد من حجم مبيعات الصانع الشهير بصورة غير مسبوقة، وهو الأمر الذى استمر حتى أخر عام لطرح هذا لاموديل فى 2007، بعدما وصفها الكثيرون بالسيارة الأسطورية لإنعدام أعطالها تقريبًا.





أضف إلى ذلك رحابة صالونها بشكل كبير يمكنها من إستيعاب حتى 5 أشخاص داخل المقصورة براحة تامة، مع إستهلاك مثالى للوقود، وو ثبات يصاحبه أداء قوي على الطريق، أسباب جعلت تويوتا "الجمل" معشوقة المصريين، لدرجة تواجدها بقوة و بشراسة في سوق المستعمل حتى اليوم.





من ناحية الأداء تأتى تويوتا كورولا بنوعين من المحركات كلاهما بالجر الأمامي:





1- سعة 1300 سي سي

وهو رباعي الأسطوانات بقوة 92 حصان، يأتى بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أخر أوتوماتيك من 4 سرعات.





2- سعة 1600 سي سي

ظهر في عام 2004 لأول مرة بقوة 110 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة 4 سلندر من 16 صمام و2 كامة علوية بنظام VVT-I، وعزم دوران 146 نيوتن متر عند 4400 لفة في الدقيقة، يمكنه التسارع حتي 100 كم في 11.8 ثانية، ويستهلك 7.8 لتر وقود لكل 100 كم، مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات.

وحتوى تويوتا كورولا موديل 2007 على نظامي فرامل ABS، وEBD، مع تزويدها بأحزمة أمان ذات جودة عالية، و خاصية التنبيه في حال تجاوز سرعة 120كم/الساعة.



