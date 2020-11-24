مقارنة بين تويوتا كورولا و رينو ميجان 2021 بالسعر والمواصفات.. صور

شهد سوق السيارات العالمي سباقًا شرسًا يجمع بين عمالقة صانعي السيارات حول العالم، ويزداد هذا السباق حدة بعد أن أصدر الصانع الفرنسي رينو أيقونته الشهيرة ميجان موديل 2021 ، لينافس بها تويوتا اليابانية الأكثر مبيعا في عالم السيارات ، بنسختها الأسطورية كورولا بمواصفات 2021.









لذلك يقدم موقع "صدى البلد الاخباري" مواصفات وأسعار النسختين رينو ميجان و تويوتا كورولا اصدار 2021.









1- السيارة رينو ميجان 2021





زودت شركة رينو سيارتها ميجان 2021 بنوعين من المحركات، المحرك الأول مكون من 4 اسطوانات ، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران بلغ 156 نيوتن/متر، مدعم بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.









تمتعت النسخة الثانية بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو مزدوج ، ينتج قوة تقدر بـ 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.









تألقت أيضا بالعديد من وسائل الأمن والسلامة مثل، أنظمة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ، ونظام Hill Start Assist المساعد على صعود الشواهق والمنحدرات.









حصلت السيارة رينو ميجان 2021 على تصميم فريد يتميز بالانسيابية، وتمتعت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية الـ LED، وعجلات رياضية بلغ قياسها 17 بوصة مدعمة بجنوط خماسية الأضلاع، كما تمتعت بمقود حركة مدعم بأحدث انظمة التحكم والرفاهية، زودت بفتحة سقف للفئات الأعلى تجهيزا.









ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو ميجان 2021:

الفئة الأولى أوتوماتيك / E2 2021 محرك 1600 CC بسعر جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك / E2+ 2021 محرك 1600 CC بسعر 318.000 جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك / E3 2021 محرك 1600 CC بسعر 348.000 جنيه

الفئة الرابعة أوتوماتيك / E3+ 2021 محرك 1200 CC تربو بسعر 383.000 جنيه









2- السيارة تويوتا كورولا 2021

زودت السيارة تويوتا كورولا 2021 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج طاقة قدرها 120 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/ متر، وبفضل تلك الإمكانيات الفنية يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 حتى الوصول الى سرعة 100كم/ساعة، في غضون 10.8 ثانية، وبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كم.









تمتعت السيارة بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، والتي تشمل أنظمة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام ESP الخاص بالثبات الإلكتروني.









حصل التصميم الخارجي على لمسة عصرية للسيارة السيدان، فظهرت بمصابيح امامية وخلفية مدعمة بتقنية LED ، وعجلات رياضية بداية من 15 بوصة، وتنتهي عند 17 بوصة للفئات الأعلى تجهيزا، وفتحة سقف كهربائية ايضا لهذه الفئة، بالاضافة الى مقود حركة مزود بأحدث انظمة التحكم والترفيه.









الفئة الأولى اوتوماتيك / ACTIVE 2021 محرك 1600 CC بسعر 315.000 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك / ACTIVE+ 2021 محرك 1600 CC بسعر 318.500 جنيه

الفئة الثالثة اوتوماتيك / COMFORT 2021 محرك 1600 CC بسعر 350.000 جنيه

الفئة الرابعة أوتوماتيك / COMFORT + 2021 محرك 1600 CC بسعر 353.600 جنيه

الفئة الخامسة أوتوماتيك / FULL OPTION 2021 محرك 1600 CC بسعر 380.000 جنيه





الفئة السادسة اوتوماتيك / FULLOPTION / فتحة سقف 2021 محرك CC 1600 بسعر 400.000 جنيه

الفئة السابعة اوتوماتيك / HIGHLINE 202 محرك 1600 CC تربو 450.000 جنيه

الفئة الثامنة اوتوماتيك / جميع الكماليات / هايبرد 2021 محرك 1800 CC بسعر CC 560.000 جنيه

الفئة التاسعة اوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2021 محرك 1800 CC بسعر 600.000 جنيه



