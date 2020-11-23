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سيارات

مواصفات وأسعار رينو ميجان تربو 2021 في السوق المصري.. صور

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر رينو ميجان هي أحد أشهر السيارات بالسوق المصري ، كما أنها من أكثر السيارات المتنوعة في الطرازات  مثل رينجو كادجار رينو لوجان، وتأتى بفئة وحيدة ويبدأ سعرها من 383.000ألف جنيه.

وتأتي السيارة بمحرك 1200 سي سي تربو وبقوة 130 حصان 4 سلندر ، وتتسارع 0 إلى 100 كم في غضون 10.9 ثانية ، وتأتي بمحرك أوتوماتيك 7 سرعات من نوع DSG ، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي .
 
أما هيكل السيارة بارتفاع 136 مم ،وتعتبر السيارة اقتصداية في استهلاك البنزين حيث تستهلك 5.4 لتر لكل 100 كيلو مع العلم أن سعة خزان الوقود 50 لتر ،ومساحة جيدة للتخزين فحجم الشنطة 508 لتر .

ومن المعروف أن تتسابق شركات صناعة السيارات دائمًا لجذب أكبر عدد من العملاء، وفي السنوات الأخيرة زادت المنافسة لإضافة كل ما هو جديد على سياراتها، من أجل الاستحواذ على حصص أكبر من المبيعات في الأسواق، وفي ذلك الإطار، قررت رينو هي الأخرى استقطاب الزبائن بمركبة فريدة.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن رينو تستعد قريبًا للكشف عن سيارة كهربائية بميزات غير مسبوقة خلال حدث eWays، الذي سيعقد في الفترة ما بين 15 ، 26 أكتوبر الجاري.

وتشير التسريبات إلى أن سيارة رينو المنتظرة ستبني على منصات CMF-EV، إضافةً إلى أن السيارة ستحصل على هيكل بطول 4 أمتار و20 سم.

أما الأهم من كل ذلك، فإن السيارة ستعمل بمحركات كهربائية صديقة للبيئة، وستزود ببطاريات تكفيها لتقطع مسافة 600 كلم بالشحنة الواحدة؛ وبذلك ستتفوق السيارة على تسلا الشهيرة من هذه الناحية، وقد تحصل هذه السيارة على ميزات الشحن اللاسلكي عبر منصات خاصةً قد تستعمل في الطرقات مستقبلًا.

يذكر أن توكيلات رينو وفولكس فاجن وأودي وسكودا وسيات في مصر، تستعد طرح العديد من الموديلات الجديدة في السوق المصرية، وذلك خلال الشهور القادمة وفي عام 2021.

أما الطرازات الجديدة فسيكون منها موديل سكودا أوكتافيا الجيل الجديد وسكودا سوبرب فيس ليفت ونسخ خاصة من موديلات سكودا أوكتافيا وسوبرب وسكالا وكاميك وسيات ليون الجيل الجديد وطرازات كوبرا الجديدة وأودي Q7 الجيل الجديد وأودي A5 الجيل الجديد وQ2 الفيس ليفت وA4 الفيس ليفت وفولكس فاجن كادي 5 الجديدة.

مواصفات و أسعار رينو ميجان موديل 2021 في مصر.

المصرية العالمية» تعلن عن أسعار سيارات رينو ميجان موديل 2021 (صور) - جريدة المال



سعر ومواصفات رينو ميجان 2021 - ايجي كار
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