شاهد أسعار تويوتا كورولا المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية السيارة تويوتا كورولا موديل 1989 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



اسعار السيارة تويوتا كورولا موديل المستعملة في مصر



جذبت السيارة تويوتا كورولا موديل 1989 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



أسعار السيارات المستعملة في مصر



ويتراوح سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 1989 والقريبة منها ما بين 110 آلاف إلى 125 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 1989 في سوق السيارات المصرية.

