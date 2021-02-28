للمقيمين في الإمارات.. أرخص 5 سيارات في دبي

مرسيدس بنز S500 2018

من أهم سيارات الـ SUV ، والمحببة للعائلات ، كما أنها من أهم سيارات الدفع الرباعي ، تتمتع السيارة بمحركين الأول سعته تصل إلى 1.6 لتر ، ويعمل المحرك بقوة دفع قدرها 140 حصان ، ويصل فيها إلى 6300 لفة في الدقيقة الواحدة ،أما المحرك الثاني فتبلغ سعته 2 لتر ، ولكن يعمل بقوة دفع 166 حصان ،ليصل وقتها إلى 6300 لفة في الدقيقة، بالإضافة إلى أن علبة التروس سعر السيارة 57 ألف درهم.





فورد موستانج 2016









تتوفر السيارة بمحرك الاستاندر سعة 3.7 لتر بعدد 6 سلندر و بقوة 300 حصان و عزم الدوران 280، وهي ذات تصميم رياضي قوي والعديد من الوسائل الفارهة، سعر السيارة 60 ألف درهم .









نيسان باترول 2018



