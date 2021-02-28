للمقيمين في الإمارات.. أرخص 5 سيارات في دبي

رغم تراجع مبيعات السيارات المستعملة في دبي بسبب فيروس كورونا؛ إلا أن إمارة دبي ما زالت تستحوذ على 70% من السيارات المستعملة في الإمارات.. وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز 5 سيارات مستعملة في دبي.
مرسيدس بنز S500 2018
من أفضل السيارات التي تحظى قائمة السيارات المستعملة في دبي ، وتضم مميزات كثيرة سعة المحرك 5500 سي سي ، 388 حصان ، السيارة تتميز بالفخامة ، تحتوي على بلوتوث ومشغل الأقراص ، وتحتوي على مرايا ونوافذ كهرباء سعر السيارة 360 ألف درهم.
كيا سبورتاج 2016
من أهم سيارات الـ SUV ، والمحببة للعائلات ، كما أنها من أهم سيارات الدفع الرباعي ، تتمتع السيارة بمحركين الأول سعته تصل إلى 1.6 لتر ، ويعمل المحرك بقوة دفع قدرها 140 حصان ، ويصل فيها إلى 6300 لفة في الدقيقة الواحدة ،أما المحرك الثاني فتبلغ سعته 2 لتر ، ولكن يعمل بقوة دفع 166 حصان ،ليصل وقتها إلى 6300 لفة في الدقيقة، بالإضافة إلى أن علبة التروس سعر السيارة 57 ألف درهم.
فورد موستانج 2016
تتوفر السيارة بمحرك الاستاندر سعة 3.7 لتر بعدد 6 سلندر و بقوة 300 حصان و عزم الدوران 280، وهي ذات تصميم رياضي قوي والعديد من الوسائل الفارهة، سعر السيارة 60 ألف درهم .
نيسان باترول 2018
تتميز بسعة محرك 4 لترات، وعددة 6 سلندر، ويعطي قوة 275 حصان، بالإضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات اوتوماتيك، كما انها من الداخل تتمتع بصالون مكسو بالجلد ، ومقصورة يوجد بها العديد من وسائل الرفاهية ، سعر السيارة 114 ألف درهم.
ميتسوبيشي ميراج
تستمد السيارة قوتها من محرك بـ3 إسطوانات سعة 1.2 لتر ، ويولد قوة 78 حصان ، 100نيوتن متر ، مع عزم دوران، ويتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات، وناقل آخر متغير باستمرار، سعر السيارة 21 ألف درهم.