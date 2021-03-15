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مرأة

الصبار .. 5 حيل سريعة تخلصك من الفطريات الجلدية

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

 بعلاجات سريعه من مطبخك يمكنك التخلص من الفطريات الجلدية التى تسبب لك الحكة ويمكن لتلك العلاجات أن تساعد على تهدئة البشرة المتورمة والحكة إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى لا تترددى فى إستخدامها

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الصبار

يمكنك وضع الجل من نبات الصبار على رقعة ا علاج الفطريات الجلدية  ثلاث أو أربع مرات يوميًا. يحتوي الجل أيضًا على خصائص تبريد ، لذلك قد يهدئ البشرة المتورمة والحكة

الخل

يمكن علاج الفطريات الجلدية بخل التفاح ، انقعى قطعة قطن في الخل غير المخفف وامسحها على المنطقة المصابة. كرر حتى 3 مرات يوم

معجون الثوم

اصنعى عجينة من فصوص الثوم المهروسة عن طريق مزج الثوم ببعض زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

ضع طبقة رقيقة من المعجون على الجلد المصاب وقم بتغطيتها بشاش. اتركيه في مكانه لمدة تصل إلى ساعتين قبل الشطف. كرر مرتين يوميًا حتى تختفي الأعراض.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند قد يكون علاجًا فعالًا للأشخاص الذين يعانون من التهابات جلدية خفيفة إلى متوسطة.

يمكن استخدام زيت جوز الهند كغسول مرطب وتطبيقها على الجلد مرتين يوميًا.

الكركم.

استهلك الكركم كشاي أو أضفه إلى وجبات الطعام لجني فوائده. للتطبيقات الموضعية ، قم بخلطها بكمية صغيرة من الماء أو زيت جوز الهند حتى تشكل عجينة وضعها على الجلد. اتركه ليجف قبل مسحه.

 

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