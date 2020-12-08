علاج ظهور بقع بيضاء على الجلد.. والفرق بينها وبين البهاق

هناك العديد من طرق علاج ظهور بقع بيضاء على الجلد، ولكن يجب اكتشاف السبب في ظهورها في البداية، والتي غالبًا ما يكون سبب ظهور البقع البيضاء على الجلد عندما تنحصر بروتينات الجلد أو الخلايا الميتة تحت سطحه، وقد تحدث أيضًا نتيجة تصبغ أو فقدان اللون.
ولا يجب ان يكون ظهور البقع البيضاء على الجلد سببًا للقلق ولا تسبب أعراضًا كبيرة، ولكن من المهم أن يفحص طبيب الأمراض الجلدية البقع البيضاء؛ لفهم سببها وأفضل طريقة لـ علاج ظهور بقع بيضاء على الجلد.
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ظهور بقع بيضاء على الجلد مع حكة
ويمكن للبقع البيضاء ان تكون بدون أي أعراض ويمكن ان يتبع ظهور بقع بيضاء على الجلد مع حكة، وهو الأمر الذي يتسبب في الأرق، والإحساس بالضيق، ومن أبرز الأمراض الجلدية التي تتسبب في ظهور بقع بيضاء على الجلد مع حكة، هي :
1- السعفة المبرقشة ، أو النخالية المبرقشة :
في الأشخاص المصابين بـ السعفة المبرقشة (TV) ، تنمو الفطريات التي تعيش عادة على سطح الجلد بشكل خارج عن السيطرة، وتسبب الفطريات في ظهور بقع بيضاء مع حكة وتكون البقع عبارة عن بقعًا جافة ومتقشرة ومثيرة للحكة، وإما ان تكون البقع أفتح أو أغمق من الجلد المحيط. عادة ما تنمو هذه البقع ببطء إلى حد ما وغالبًا ما تتجمع معًا.
في بعض الأحيان ، قد تكون أعراض ملحوظة للبقع البيضاء فقط عندما يكون لدى الشخص اسمرار، وتميل الأعراض إلى أن تصبح أكثر وضوحًا في البيئات الدافئة والرطبة.
2- النخالية البيضاء :
تعتبر النخالية البيضاء (PA) هي حالة جلدية غير سرطانية منتشرة نسبيًا تسبب ظهور بقع حمراء متقشرة ومثيرة للحكة. تلتئم هذه البقع في النهاية وتترك وراءها بقع بيضاء على الجلد مع حكة.
تميل النخالية البيضاء إلى التطور عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 16 عامًا، وعادة ما تؤثر على الوجه ، ولكنها قد تؤثر أيضًا على الرقبة والكتفين والذراعين.
وأفاد العديد من الباحثون، ان من أسباب الإصابة بـ النخالية البيضاء هي التهاب الجلد التأتبي ، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون شكلًا خفيفًا من التهاب الجلد التأتبي أو الأكزيما .
3- النخالية الصباغية :
مرهم لعلاج البقع البيضاء في الجسم
قد تكون البقع البيضاء على الجلد ناتجة عن العديد من الحالات المختلفة. عادة لا تكون مدعاة للقلق ويمكن علاجها في المنزل، وفي بعض الحالات يمكن ان تحتاج إلى استخدام مرهم لعلاج البقع البيضاء في الجسم ولكن بحسب سبب ظهور البقع البيضاء.
1- البقع البيضاء الناتجة عن السعفة المبرقشة :
وتختفي الأعراض عادةً في الطقس البارد ، لكنها قد تعاود الظهور عند ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، قد يساعد استخدام مرهم لعلاج البقع البيضاء الناتجة عن الاضطراب في مراحله الأولى في كسر هذه الحلقة.
وتختفي الأعراض عادةً في الطقس البارد ، لكنها قد تعاود الظهور عند ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، قد يساعد استخدام مرهم لعلاج البقع البيضاء الناتجة عن الاضطراب في مراحله الأولى في كسر هذه الحلقة.
إذا كانت أعراض خفيفة ، يمكنك محاولة علاجها في المنزل بمنتجات مضادة للفطريات بدون وصفة طبية (OTC)، وتساعد مضادات الفطريات في تقليل البقع البيضاء، والقضاء عليها او تقليلها. تشمل الأدوية الموضعية ومرهم لعلاج البقع البيضاء على الجلد ما يلي :
ميكونازول
كبريتيد السيلينيوم
الكيتوكونازول
كلوتريمازول
واعتمادًا على مدى شدة الأعراض ، قد تمر أسابيع أو شهور قبل أن تتلاشى البقع البيضاء على الجلد، في كثير من الأحيان ، يستعيد الجلد مظهره السابق.
2- الإكزيما :
يركز علاج الإكزيما على إدارة الأعراض، قد تتمكن من تقليل الأعراض من خلال السلوكيات الاستباقية التي تحافظ على بشرتك صحية ومرطبة، واستخدام مرهم لعلاج البقع البيضاء على الجلد الذي يتسبب بها ، ويمكن التغلب عليها أيضا من خلال بعض النصائح، وتشمل:
استخدم منظفات معتدلة بدلًا من الصابون.
علاج الطفح الجلدي بالكريمات الطبية.
حافظ على بشرتك رطبة.
تجنب الاستحمام أو المكوث في الحمامات الطويلة والساخنة.
ارتدِ القفازات عند استخدام مذيبات التنظيف.
استخدم المذيبات الطبيعية بدلًا من الكيماويات.
تجنب مسببات الحساسية في البيئة.
تجنب تلوث الهواء ، بما في ذلك دخان السجائر.
قد يساعد استخدام الكريمات المضادة للحكة أو دواء الحساسية الفموي ، مثل مضادات الهيستامين ، في تقليل الحكة.
3- البهاق :
يوجد مرهم لعلاج البقع البيضاء على الجلد الناتجة عن الإصابة بالبهاق هو أحد الحلول المؤقتة لوقف انتشار البقع، مع محاولة إعادة لون الجلد المصاب. ويمكن أن يتطلب الأمر التجربة والخطأ في العديد من العلاجات، وتشمل :
المنشطات
أدوية المناعة
العلاج بالضوء فوق البنفسجي
ويجد بعض الأشخاص المصابين بالبهاق أن استخدام مستحضرات التجميل المغطّاة هو الخيار الأكثر فعالية لتقليل ظهور البقع البيضاء، في الحالات الشديدة ، قد تكون العلاجات الجراحية أيضًا خيارًا.
4- بقع الشمس:
يعد وضع كريم ومرهم، ضروري لعلاج البقع البيضاء على الجلد، كنوع من الوقاية من أشعة الشمس وتجنب التعرض المفرط للشمس خطوة أولى جيدة نحو تقليل المزيد من تلف الجلد.
يعد وضع كريم ومرهم، ضروري لعلاج البقع البيضاء على الجلد، كنوع من الوقاية من أشعة الشمس وتجنب التعرض المفرط للشمس خطوة أولى جيدة نحو تقليل المزيد من تلف الجلد.
وتوجد خيارات قليلة فقط لعلاج بقع الشمس بعد ظهورها، إذا كنت ترغب في تقليل ظهور هذه البقع البيضاء ، تحدث إلى طبيبك حول مثبطات الكالسينيورين أو علاجات الليزر.
5- النخالية البيضاء :
عادة ما تزول النخالية من تلقاء نفسها، ولكن يمكن أن تكرر، وتشمل العلاجات المستخدمة ومرهم لعلاج البقع البيضاء على الجلد الكريمات المرطبة أو الستيرويدات الموضعية أو الكريمات غير الستيرويدية.
عادة ما تزول النخالية من تلقاء نفسها، ولكن يمكن أن تكرر، وتشمل العلاجات المستخدمة ومرهم لعلاج البقع البيضاء على الجلد الكريمات المرطبة أو الستيرويدات الموضعية أو الكريمات غير الستيرويدية.
6- الحزاز المتصلب :
وتحاول علاجات ومرهم لعلاج البقع البيضاء على الجلد الناتجة عن الإصابة بالحزاز المتصلب ان تساهم في تقليل الحكة و التندب والقضاء على المزيد من ترقق الجلد، قد يحسن مظهر الجلد أيضًا، وقد يوصي طبيبك بدهانات أو كريمات الكورتيكوستيرويد الموضعية.
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الفرق بين البقع البيضاء والبهاق
ويمكن معرفة الفرق بين البقع البيضاء والبهاق عبر استشارة الطبيب؛ حيث ان البهاق يميل إلى التأثير على أجزاء كبيرة من الجلد ويسبب تغيرًا ملحوظًا في لون الجلد، قد يؤدي هذا إلى الشعور بالضيق.
ويحدث البهاق عندما تتوقف خلايا جلدية معينة تسمى الخلايا الصبغية عن إنتاج الميلانين، ويعتبر الميلانين هو الصبغة التي تعطي لونًا لبشرتك وشعرك وعينيك، و بدون هذه الصبغة تتشكل البقع البيضاء.
اعتمادًا على شدة البقع البيضاء التي يمكن ان يسببها البهاق يمكن معرفة الفرق بين البقع البيضاء والبهاق، وكيف يشعر الشخص حيال مظهره ، يمكن استخدام العديد من خيارات العلاج للمساعدة في تقليل أعراض البهاق أو الحد منها.
إذا كانت الأعراض طفيفة جدًا ، يمكن لبعض الأشخاص منع ظهور البقع البيضاء من خلال عدم السماح لبشرتهم بالتسمير؛ يمكن أن تظهر هذه البقع في أي مكان على الجسم. عادة ما يكون البهاق متماثلًا ، على الرغم من أنه يمكن أن يظهر في جانب واحد فقط من الجسم.
وتشمل المناطق النموذجية المصابة بالبهاق الركبتين واليدين والأعضاء التناسلية والشعر كما يمكنك التفريق بين البقع البيضاء والبهاق، بالإضافة إلى ان البهاق يمكن أن يؤثر أيضًا على مناطق الأغشية المخاطية ، مثل داخل الفم والأنف.
ويظهر البهاق عادة في العشرينات من العمر، ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر؛ حيث ان السبب الرئيسي في الإصابة بمرض البهاق غير معروف حاليا، ولكن يمكن ان يكون البهاق مرتبطًا بالوراثة أو بأمراض المناعة الذاتية ، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، وتشمل خيارات علاج البهاق ما يلي:
كريمات الكورتيكوستيرويد منخفضة الجرعة ، مثل كريم هيدروكورتيزون 1 في المائة
كريم Elidel ، صيغة غير ستيرويدية
العلاج بالأشعة فوق البنفسجية بالاشتراك مع الأدوية الموضعية
تبييض الجلد المحيط بالبقع البيضاء الكبيرة لمزجها
جراحة لإزالة الأجزاء العلوية من الجلد المصاب ، إذا فشلت الأدوية والعلاج بالضوء
ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الأطفال
هناك العديد من الأسباب وراء ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الأطفال، وقد يكون بسبب أمراض وراثية أو بسبب خلل ونقص في الفيتامينات، وفيما يلي سنقوم بتوضيح ابرز الامراض التي يمكن ان تسبب في ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الأطفال، وتشمل:
1- ميليا:
ويتطور مرض ميليا عندما يحاصر الكيراتين تحت الجلد، و الكيراتين هو بروتين يتكون من الطبقة الخارجية من الجلد. يؤدي هذا إلى تكوين أكياس صغيرة بيضاء اللون على الجلد. تحدث هذه الحالة غالبًا عند الأطفال والبالغين ، ولكنها تظهر أيضًا عند الأطفال حديثي الولادة، وتسبب في ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الأطفال
ويتطور مرض ميليا عندما يحاصر الكيراتين تحت الجلد، و الكيراتين هو بروتين يتكون من الطبقة الخارجية من الجلد. يؤدي هذا إلى تكوين أكياس صغيرة بيضاء اللون على الجلد. تحدث هذه الحالة غالبًا عند الأطفال والبالغين ، ولكنها تظهر أيضًا عند الأطفال حديثي الولادة، وتسبب في ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الأطفال
ويمكن أن تتطور الميليا على الخدين والأنف والجبهة وحول العينين، وحول الفم أيضا عادة ما تكون هذه النتوءات غير مؤلمة أو ان تكون مثيرة للحكة ، وعادة ما تشفى الحالة من تلقاء نفسها دون علاج في غضون أسابيع قليلة، مما يفسر في هه الحالة اسبا ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الأطفال.
وإذا لم تتحسن ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الأطفال في غضون بضعة أشهر ، فقد يصف لك طبيبك كريم ريتينويد موضعي.
2- النخالية البيضاء :
وتعتبر النخالية البيضاء هي نوع من الأكزيما التي تسبب ظهور بقعة بيضاوية متقشرة من الجلد الأبيض متغير اللون. يؤثر هذا الاضطراب الجلدي على حوالي 5 في المائة من الأطفال حول العالم ، وخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عامًا، والذي يتسبب لهم في ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الأطفال.
والسبب الدقيق لهذه الحالة غير معروف، عادة ما تظهر في مكان التهاب الجلد التأتبي. قد يكون مرتبطًا بالتعرض لأشعة الشمس أو نقص بعض الفيتامينات التي تسبب نقص التصبغ، وغالبًا ما تزول النخالية البيضاء من تلقاء نفسها في غضون بضعة أشهر ويختفى ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الأطفال، على الرغم من أن تغير اللون يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
إذا كنت تعاني من أعراض ، ضع كريمًا مرطبًا على أي بقع جافة، واستخدم الستيرويد الموضعي الذي لا يحتاج لوصفة طبية (OTC) ، مثل الهيدروكورتيزون ، لتخفيف أي حكة أو احمرار.
3- البهاق
ويعد البهاق هو اضطراب جلدي ناتج عن فقدان التصبغ، وهو ما يتسبب في ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الأطفال، ويمكن أن تتكون هذه البقع من الجلد ناقص الصباغ في أي مكان على الجسم. وهذا يشمل: الوجه واليدين، والأرجل، والأقدام، والأعضاء التناسلية
وقد تكون ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الاطفال صغيرة الحجم في البداية وتزداد تدريجيًا حتى تغطي المناطق البيضاء نسبة كبيرة من الجسم. ومع ذلك ، لا تظهر البقع البيضاء المنتشرة في جميع الحالات.
ويمكن أن تتطور هذه الحالة في أي عمر ، على الرغم من أن معظم الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض المرض حتى العشرينات من العمر، ولكن غالبا ما يزداد ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الأطفال الناتج عن البهاق إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض.
ويعتمد علاج ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الأطفال على شدة الحالة. قد يوصي طبيبك بالكريمات الموضعية أو العلاج بالأشعة فوق البنفسجية أو الأدوية الفموية للمساعدة في استعادة لون الجلد ووقف انتشار البقع البيضاء.
علاج البقع البيضاء على الساق
ويمكن ان تظهر بقع بيضاء على جميع أنحاء الجسم، وبالأخص في الساقين، وقد يكون ظهورها بسبب العديد من الأمراض الجلدية، ويختلف علاج البقع البيضاء على الساق وباقي أجزاء الجسم حسب نوع هذه البقع وأسبابها، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية :
1- السعفة المبرقشة ، أو النخالية المبرقشة :
في الأشخاص المصابين بـ السعفة المبرقشة (TV) ، تنمو الفطريات التي تعيش عادة على سطح الجلد بشكل خارج عن السيطرة، وتسبب الفطريات في ظهور بقع بيضاء مع حكة وتكون البقع عبارة عن بقعًا جافة ومتقشرة ومثيرة للحكة، وإما ان تكون البقع أفتح أو أغمق من الجلد المحيط. عادة ما تنمو هذه البقع ببطء إلى حد ما وغالبًا ما تتجمع معًا.
في بعض الأحيان ، قد تكون أعراض ملحوظة للبقع البيضاء فقط عندما يكون لدى الشخص اسمرار، وتميل الأعراض إلى أن تصبح أكثر وضوحًا في البيئات الدافئة والرطبة، مما يجعله بحاجة إلى علاج البقع البيضاء على الياق وغيره من باقي اجاء الجسم.
2- البهاق
ويعد البهاق هو اضطراب جلدي ناتج عن فقدان التصبغ، ويمكن أن تتكون هذه البقع من الجلد نقص الصباغ في أي مكان على الجسم. وهذا يشمل: الوجه واليدين، والأرجل، والأقدام، والأعضاء التناسلية، مما يحتاج إلى علاج البقع البيضاء على الساق .
وقد تكون البقع البيضاء صغيرة الحجم في البداية وتزداد تدريجيًا حتى تغطي المناطق البيضاء نسبة كبيرة من الجسم. ومع ذلك ، لا تظهر البقع البيضاء المنتشرة في جميع الحالات، ولكن في النهاية سوف نحتاج إلى علاج البقع البيضاء على الساق وباقي اجزاء الجسم
ويمكن أن تتطور هذه الحالة في أي عمر ، على الرغم من أن معظم الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض المرض حتى العشرينات من العمر، ولكن غالبا ما يزداد ظهور البقع البيضاء على الساق وباقي أجزاء الجسم الناتج عن البهاق إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض.
ويعتمد علاج البقع البيضاء على الساق وباقي أجزاء الجسم على شدة الحالة. قد يوصي طبيبك بالكريمات الموضعية أو العلاج بالأشعة فوق البنفسجية أو الأدوية الفموية للمساعدة في استعادة لون الجلد ووقف انتشار البقع البيضاء.
4- بقع الشمس:
وتحدق بقع الشمس بسبب نقص الغشاء المخاطي، وهي بقع بيضاء تتشكل على الجلد نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى. يختلف عدد وحجم البقع البيضاء ، لكنها بشكل عام مستديرة ومسطحة وتتراوح بين 2 و 5 ملم.
ويمكن أن تظهر هذه البقع على أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك: الوجه واليدين، والأرجل، وتظهر هذه الحالة بشكل أكثر وضوحًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، ويزداد خطر الإصابة ببقع الشمس مع تقدم العمر، غالبًا ما تصاب النساء بالبقع في سن مبكرة أكثر من الرجال، مما يجعلها في حاجة لـ علاج البقع البيضاء على الياق وباقي أجزاء الجسم
وتنتج البقع البيضاء عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ويجب استخدام واقي من الشمس لمنع تفاقم البقع الشمسية واستخدام علاج البقع البيضاء على الياء إن كانت تتعرض لأشعة الشمس؛ حيث ان من شأن هذا ان يساعد في منع تكونها من جديد.
يمكن أن يقل علاج البقع البيضاء على الساق وباقي أجزاء الجسم على التقليل من ظهورها واستعادة اللون،و تشمل الخيارات المنشطات الموضعية لتقليل التهاب الجلد و الريتينويدات لتحفيز نمو الخلايا وفرط التصبغ.
ولا يجب ان تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج ظهور بقع بيضاء على الجلد من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .
** المراجع من موقع Pub med / Webmed/ medicalnewstoday/ healthline