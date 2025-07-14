بعد 19 سنة إحباط.. كيف ساعد الذكاء الاصطناعي العلماء في علاج العقم

على مدى ما يقرب من 19 عامًا، سعت سيدة تدعى روزي وزوجها إلى توسيع أسرتهما ومحاولة الحمل لإنجاب طفل، حيث امتدت رحلتهما عبر 15 دورة إخصاب في المختبر، وزيارات لا تُحصى للأطباء، وتقلبات عاطفية جعلتهما منهكين، لكنهما ما زالا متفائلين.

وساعد أطباء مركز الخصوبة بجامعة كولومبيا الزوجين على تحقيق ما كان يبدو دائمًا بعيد المنال - حمل ناجح، لم يكن ما أحدث الفارق دواءً أو إجراءً جديدًا، بل طفرةً في علم الإنجاب وهو الذكاء الاصطناعي.

طوّر فريق بقيادة الدكتور زيف ويليامز، أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث اكتشفت ما لم يتمكن الأطباء من اكتشافه في عينة السائل المنوي لزوجها - حيوانات منوية قابلة للحياة، أدى هذا الاكتشاف إلى أول حمل في العالم باستخدام هذه التقنية الجديدة.

وعلق الأطباء في المراكز الطبية أن يُعد انعدام الحيوانات المنوية ، وهي حالة لا توجد فيها حيوانات منوية في القذف، من أصعب الحالات علاجًا حتى مع استخدام المجاهر المتطورة، يكاد يكون من المستحيل اكتشاف الحيوانات المنوية، وغالبًا ما تقتصر الخيارات على الجراحة أو استخدام حيوانات منوية من متبرع.

كيف ساعد الذكاء الاصطناعي العلماء في العثور علاج للعقم

ولمعالجة مشكلة انعدام الحيوانات المنوية، طور الباحثون في جامعة كولومبيا برنامج STAR، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي وشريحة ميكروفلويدية لمسح ملايين الصور المجهرية، وتحديد وعزل الحيوانات المنوية النادرة التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد.

إذا تم الكشف عن حيوانات منوية، يقوم النظام بعزلها وجمعها - بلطف كافٍ لاستخدامها في التلقيح الصناعي، في الاختبارات، وجد نظام STAR عشرات الحيوانات المنوية في عينات قضى علماء الأجنة البشرية أيامًا في تحليلها دون جدوى.

استُلهم هذا من علم الفلك، حيث يُساعد الذكاء الاصطناعي على رصد النجوم في سماءٍ مليئةٍ بالضجيج، وهنا، يُطبّق هذا النهج نفسه على عالمٍ بيولوجي - مسح الحيوانات المنوية المجهرية وكشفها وعزلها، وعندما يكتشف نظام "ستار" الحيوانات المنوية، يُحوّل هذا الجزء الضئيل لجمعه، محافظًا على خلايا قابلة للحياة للتلقيح.

في أحد الاختبارات المبكرة، أمضى علماء الأجنة يومين في فحص عينة دون جدوى، عثرت تقنية STAR على 44 حيوانًا منويًا في أقل من ساعة. إنها تُقدم أملًا جديدًا للأزواج الذين قيل لهم سابقًا إنه لا خيار أمامهم.

تمثل هذه الحالة الأولى المبلغ عنها حيث تم استخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط لاكتشاف الحيوانات المنوية في عينات معقدة، ولكن أيضًا لاستعادتها فعليًا لاستخدامها في علاج الخصوبة - مما يوفر أملًا جديدًا للعائلات التي كانت لديها في السابق خيارات قليلة أو معدومة.