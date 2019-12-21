بدون تكاليف عالية.. 5 طرق لعلاج البهاق

يعاني البعض من الإصابة بالمرض الجلدي البهاق والذي انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وتقدم الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري امراض الجلدية ورئيس الجمعية المصرية لمرضي البهاق 5 طرق لعلاج البهاق.





وتقول د. ولاء إن استجابة للعلاج تختلف من مريض لآخر حيث إن بعض طرق العلاج لا تجدي نفعًا عند مرضى أخرين، لذلك لا وجود في الوقت الحالي لدواء يعالج مرض البهاق بشكل نهائي ولكن.





من أَشهر الأدوية المُستخدَمة :

- هي كريمات اللالتهابات مثل:

الكريمات المحتوية على مركبات الكورتيكوستيرويد و تاكروليمس وبيميكروليمس





الإشعاع بـواسطة الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجة المتوسطة مع رفع الموجة عند التوصل لنتائج بعد ستة - عشرة أشهر حيث إن هذه الطريقة ناجحة في أكثر من ٥٠٪ الى ٧٥ ٪ في علاج البهاق من المناطق المصابة مع إعادتها للونها الأصلي، مع استخدام واقى شمس مناسب للبشرة + كريم مرطب معالج مابعد التعرض للأشعة تحت اشراف استشارى الجلدية





وأكدت على ضرورة التقييم الصحي ومتابعة المشاكل الصحية الخاصة بمريض البهاق واهمها : السكر , اضطراب الغدة الدرقية , الانيميا , مشاكل الكبد وأمراض الكلى، مشاكل تسوس الأسنان.





وأشارت إلى أهمية متابعة الحالة النفسية للمريض والعمل على استقراراها مما يحد من انتشار المرض فى الحالة البهاق النشط لان النفسية جزء كبير من العلاج.



