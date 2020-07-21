وراثي.. تعرف على أبرز أماكن الجسم ظهورا لـ مرض البهاق

يعتبر مرض البهاق أحد الأمراض الجلدية التي تظهر بسبب خلل في انتاج مادة الميلانين المسؤولة عن ظهور لون الجلد الطبيعي، ولكنه احد الامراض الجلدية الغير معدية، ولكنه يتسبب في إحراج كبير لمصابي هذا المرض.





وعلقت الدكتورة دينا كحلة إخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، أن مرض البهاق ينتج عن وجود خلل في الخلايا الصبغية المسؤولة عن تكوين الميلانين، وهو عبارة عن عطل في أجهزة المناعة التي تسبب في تدمير الخلايا، مما يؤثر على فقدان لون الجلد الطبيعي أجزاء مختلفة من الجسم.



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وأشارت كحلة في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان وأشارت كحلة في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان مرض البهاق هو مرض غير معدي، بل هو مرض وراثي ويصاحب مرض البهاق بعض المضاعفات الاخرى كـ مشاكل السمع والنظر .





وتابعت كحلة، ان أكثر الأماكن التي يظهر بها مرض البهاق على الشخص، هو حول الفم، والرقبة ، وعلى اليدين، و داخل الفم، إلا انه نادرا ما يحدث على كامل الجسم، حيث يختلف الأمر من طبيعة جسم لآخر.









ونوهت كحلة، انه لا يجب ان يتعرض مريض البهاق إلى أشعة الشمس المباشرة، حتى لا يصاب بالحروق.