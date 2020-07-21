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مرأة

وراثي.. تعرف على أبرز أماكن الجسم ظهورا لـ مرض البهاق

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:10 ص
تعرف على أبرز أماكن
تعرف على أبرز أماكن الجسم ظهورا لـ مرض البهاق
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آية التيجي
يعتبر مرض البهاق أحد الأمراض الجلدية التي تظهر بسبب خلل في انتاج مادة الميلانين المسؤولة عن ظهور لون الجلد الطبيعي، ولكنه احد الامراض الجلدية الغير معدية، ولكنه يتسبب في إحراج كبير لمصابي هذا المرض.

وعلقت الدكتورة دينا كحلة إخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، أن مرض البهاق ينتج عن وجود خلل في الخلايا الصبغية المسؤولة عن تكوين الميلانين، وهو عبارة عن عطل في أجهزة المناعة التي تسبب في تدمير الخلايا، مما يؤثر على فقدان لون الجلد الطبيعي أجزاء مختلفة من الجسم.

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وأشارت كحلة في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان مرض البهاق هو مرض غير معدي، بل هو مرض وراثي ويصاحب مرض البهاق بعض المضاعفات الاخرى كـ مشاكل السمع والنظر .

وتابعت كحلة، ان أكثر الأماكن التي يظهر بها مرض البهاق على الشخص، هو حول الفم، والرقبة ، وعلى اليدين، و داخل الفم، إلا انه نادرا ما يحدث على كامل الجسم، حيث يختلف الأمر من طبيعة جسم لآخر.

ونوهت كحلة، انه لا يجب ان يتعرض مريض البهاق إلى أشعة الشمس المباشرة، حتى لا يصاب بالحروق.

وأوضحت كحلة، بأن علاج مرض البهاق يتم عن طريق استخدام كريمات لإستعادة الصبغة مرة أخرى وتحسين لون البشرة، مع العلاج الضوئي وحبوب عن طريق الفم.
الدكتورة دينا كحلة إخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر الدكتورة دينا كحلة إخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر
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