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أعراض مرض البهاق للأطفال .. 4 طرق فعالة للعلاج

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:19 م
اعراض مرض البهاق
اعراض مرض البهاق للاطفال
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أمينة الدسوقى
أعراض مرض البهاق للاطفال، عادة تكون عبارة عن ظهور بقع بيضاء من الجلد على أجزاء مختلفة من الجسم بسبب تدمير الخلايا التي تصبغ في هذه البقع " الخلايا الصبغية" كما يؤثر البهاق أيضًا على الأغشية المخاطية مثل الأنسجة داخل الفم والأنف والعينين، حيث أن البهاق هو ضمن أمراض المناعة الذاتية، حيث يحدث مرض المناعة الذاتية عندما ينتج الجسم أجسامًا مضادة تهاجم أنسجته، لذلك سنتعرض فى التقرير التالى اعراض مرض البهاق للاطفال.

اعراض مرض البهاق للاطفال بحسب مواقع childrens وncbi.

تتضمن أعراض مرض البهاق للاطفال عدة علامات تنذر بالإصابة بالمرض إلا أن البهاق يحدث في بعض الأحيان في العائلات ويحدث أحيانًا جنبًا إلى جنب مع أمراض المناعة الذاتية المعروفة الأخرى مثل مرض الغدة الدرقية ومرض السكري من النوع 1 ومرض أديسون "قصور الغدة الكظرية المزمن"، فالبقع البيضاء هي أعراض البهاق الرئيسية ولكن هناك اعراض أخرى لـ مرض البهاق للاطفال تتمثل فى :-

- يمكن أن يظهر فقدان لون البشرة في أي مكان، عند العيون، أو حول الفم

- تغيير لون الشعر (فروة الرأس ، الحاجب ، الرموش ، اللحية)

- يعانى الطفل المصاب بحكة البهاق والشعور بالألم.

- الاكتئاب وفقدان اللون

علاج مرض البهاق للاطفال

- العلاج الموضعى
يعد العلاج بالستيرويدات القشرية طريقة سهلة ومريحة للعلاج تستخدم منذ عدة عقود ولكن غالبا ما تطول فترة العلاج بحلول الوقت الذي يتحقق تصبغ ناجح.

- العلاج بالستيروئيدات القشرية الجهازية والتى يمكن أن توقف تطور البهاق وتؤدي إلى تصبغ في نسبة كبيرة من المرضى، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى آثار جانبية غير مقبولة.

- المعالجة الضوئية معترف بها منذ زمن في علاج أمراض الجلد إلا أن دورها في الأطفال محدود بسبب الخوف من التسمم على المدى الطويل بسبب العمر الطويل للمرضى بعد العلاج.

- العلاج الجراحي وهو فعال بالنسبة للاطفال الذين يعانون من البهاق الموضعي أو الجزئي، إلا أنه لا ينصح بالعلاج الجراحي في الأطفال الصغار للغاية حيث أن البهاق يزيد في الحجم بشكل متناسب مع زيادة في حجم مع نمو الجسم، حيث تشمل الطرق الجراحية التجديد الجراحي للخلايا الصباغية تشمل الطعوم المصغرة، والطعوم الجلدية و زرع تعليق خلايا البشرة
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